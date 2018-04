Empate no fecho da temporada

O Marítimo B empatou ontem, 1-1, na deslocação a Águeda. Com a manutenção já assegurada, a equipa madeirense jogou com total tranquilidade. Terminou o jogo com nove jogadores, por expulsão de Miguel (89 minutos) e lesão de Cristiano Vasconcelos, nos momentos finais, quando Ludgero Castro já tinha esgotado as substituições.

O Águeda entrou melhor, num jogo entre equipas que já tinham alcançado a permanência no Campeonato de Portugal. O Águeda termina a temporada a 5.º da série C, enquanto os verde-rubros ficaram em 8.º, acima da zona de perigo.

O maior ascendente da equipa da casa, no período inicial, não encontrou reflexo em termos de oportunidades de golo. Uma das melhores ocasiões, de resto, pertenceu ao Marítimo, num remate de Éber Bessa ao poste.

O Águeda chegou ao golo logo a abrir a segunda parte, num livre frontal, mas o Marítimo B respondeu bem e passou a dominar o jogo. Aos 59 minutos, Carlos Daniel apontou o golo da igualdade, quando surgiu isolado, já no interior da área. Marcelo ainda teve uma boa ocasião para fazer o segundo dos verde-rubros, mas o Águeda também esteve perto de marcar, valendo aí a intervenção do guarda-redes Pedro Mateus. O resultado já não sofreu alteração até final.