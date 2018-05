Empate no adeus

Tal como era esperado, o Nacional falhou ontem a subida à I Divisão de juniores, não só por ter empatado com o Marítimo, como também pelo facto do Alverca ter goleado no Algarve, o frágil Farense.

Os alvinegros entraram no dérbi com a obrigatoriedade de vencerem e esperar por um deslize do Alverca para garantirem o terceiro lugar e, assim, o acesso ao principal escalão de juniores em Portugal. Até entraram melhor, adiantaram-se no marcador por Camões mas, entretanto, começaram a ouvir más notícias de Faro, onde o Alverca, facilmente, chegou aos 2-0.

Tranquilo, já com a subida garantida, o Marítimo tirou partido do desânimo da equipa da casa e passou a controlar o jogo, tendo chegado ao golo do empate com justiça, por Pedro Pelágio.

O desânimo entre os alvinegros aumentava a cada golo do Alverca e a subida ficou logo hipotecada. O pior esteve mesmo para acontecer, já que o Marítimo, mais forte, poderia ter chegado ao golo da vitória, o que se aceitaria.

Desta forma, o Nacional vai voltar a disputar a II Divisão na próxima época, enquanto o Marítimo regressa ao principal escalão após oito anos de ausência.

Estas duas equipas ainda têm para disputar a Taça da Madeira até ao final da época.