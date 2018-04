Empate na Grécia dignifica

O Madeira Andebol SAD despediu-se da Taça Challenge com um empate a 23-23, ontem conseguido na Grécia frente ao AEK de Atenas, isto depois de no Funchal terem perdido por 29-21. Com este desfecho o AEK ruma para a final da prova com um parcial total de 52-44.

Um empate e sobretudo uma exibição que dignificou o plantel da SAD, que ontem mesmo perante um adversário com a eliminatória nas mãos e por isso jogando mais descontraído, foi capaz de demonstrar que aquela ‘maldita’ primeira parte do jogo na 1.ª mão no Funchal foi um acidente de percurso e com consequências notórias.

Ontem numa partida onde o ambiente no Pavilhão do AEK era naturalmente de festa, registe-se desde logo e bom espectáculo que as duas equipas deram, com os madeirenses sem nada a perde pelo contrário a darem uma imagem bem diferente para melhor do que realmente esta equipa pode valer. Um empate que tem também um ‘sabor’ amargo, pois o conjunto comandado pelo técnico Paulo Fidalgo mesmo num quadro de grande exigência competitiva quer nacional quer na prova europeia deu tudo o que podia para atingir a final de uma prova europeia. Registe-se no entanto que nas meias-finais nunca se havia chegado. Passada a Europa vem ai agora toda a segunda volta da fase final e com jogos de novo a exigir muita união no grupo.

O Madeira Andebol SAD alinhou com, Elledy Semedo (7), João Miranda (4), João Pinto (4), Hugo Lima (3), João Gomes (2), João Martins (1), Bruno Moreira (1), Daniel Santos (1), Gustavo, Luís Carvalho, Diogo Gomes, Oleksandr e Gonçalo Vieira.