Empate castiga ambas as equipas

O empate entre Marítimo e Alverca ajusta-se apesar dos visitantes serem mais rematadores no jogo e com melhores oportunidades devido à dinâmica imposta partir do meio-campo.

Os verde-rubros começaram mal e o golo adversário surgiu logo nos instantes iniciais do jogo. O golo visitante surgiu de arremesso lateral, um defesa falhou o corte e João Cavaco aproveitou o ressalto para colocar o Alverca na frente do marcador. O Marítimo acusou algum nervosismo e só após os 20 minutos surgiu mais liberto, acabando por chegar ao golo através de Ricardo Dâmaso, que sem marcação, na área, atirou para o empate.

Na segunda parte o jogo tornou-se mais equilibrado, mas com menos oportunidades, apenas com remates esporádicos. Os ataques ribatejanos surgiram mais organizados no último passe, enquanto o Marítimo sentiu algumas dificuldades no último terço. Por isso, denotou dificuldades para criar ocasiões de perigo real. A melhor oportunidade surgiu na última jogada do encontro, quando Pedro Henriques passou por um defesa e com a baliza aberta rematou ao lado do poste. No final do jogo houve um pequeno ‘sururu’, mas os dirigentes de ambas as equipas evitaram outras proporções. Ânimos mais quentes em parte porque o resultado e a densidade do jogo não resolveu o situação de ambas as equipas, prolongando-se a incerteza por mais algumas jornadas.

Esta era uma boa oportunidade para o Marítimo ficar mais perto da subida de divisão, o grande objectivo dos juniores verde-rubros para esta temporada. Mas num jogo exigente, as poucas ocasiões de golo de parte a parte acabaram por justificar este desfecho, que mantém tudo em aberto para as duas últimas jornadas da fase de subida da II Divisão Nacional.