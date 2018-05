Emigrantes anseiam visita de Paulo Cafôfo

A presidente do Grupo Típico Português em Londres, que esteve de visita à Madeira para proceder a um donativo à Associação Aconchego, não escondeu a sua preocupação por verificar que continuam a persistir problemas antigos que colocam muitos entraves à comunidade portuguesa em Inglaterra.

A saída do Reino Unido da União Europeia está a motivar muita apreensão junto dos emigrantes, sobretudo dos mais jovens e dos idosos, justamente por se queixarem de “falta de informação disponibilizada” pelos canais estatais.

A “escassez de recursos humanos” tanto na Embaixada como no Consulado, apesar de ter existido a contratação de mais pessoal, ainda assim “não satisfazem”, sublinha, em especial quando tentam agendar assuntos pessoais que demoram em alguns casos “três meses”.

Não poucas vezes, a opção, afirma, passa por viajar até Portugal tratarem dos afazeres burocráticos porque a celeridade é maior, observa.

Recrimina que ainda não tivesse colocada uma linha telefónica para que fosse mais fácil os agendamentos ou a prestação de informações: “Nem todos sabem dominar a Internet ou fazer registos via ‘on-line’”, justifica a introdução da medida.

A “eleição directa do conselheiro das comunidades madeirenses” pelos próprios conterrâneos é outra aspiração, salienta Zita da Silva, tal como é uma ligação aérea entre a capital londrina e a Madeira.

“Não faz sentido, pelo menos na visão do emigrante, que existam companhias áreas estrangeiras que voam entre Funchal e Londres e a TAP não tenha esse serviço”, lamenta a responsável Zita Silva.

Visita de Paulo Cafôfo

está a gerar expectativa

É por este conjunto de factores que a comunidade emigrante está curiosa para ouvir o presidente da Câmara Municipal do Funchal quando o autarca se deslocar no final do mês ao Reino Unido, uma visita que servirá para Paulo Cafôfo manter contactos e também perceber quais as principais dificuldades que a diáspora enfrenta, conforme já noticiou o DIÁRIO.

“Não posso negar: existe mesmo muita expectativa. Os bilhetes para o jantar foram vendidos em pouco tempo. Mais tivéssemos”.

Ao todo são esperadas “800 pessoas”, entre os quais “vão estar representantes de 10 associações e clubes de Londres. Será uma coisa em grande”, confessa Zita Silva que está envolvida na organização do evento tal como Paulo Gouveia, outro empresário de sucesso em Londres em estreita ligação com a empresa DIÁRIO de Notícias.

Acções sociais em destaque

O Grupo Típico Português em Londres tem sido responsável pela angariação de receitas em parceria com outras associações e emigrantes que ajudam arrecadar fundos para causas sociais. Zita Silva recorda que a diáspora conseguiu enviar mais de 20 mil euros para aqueles que foram atingidos pelo temporal de 20 de Fevereiro de 2010. Entretanto, outras quermesses foram efectuadas, como a entrega de uma cadeira de rodas eléctrica que custou mais de 5 mil euros ou o pagamento de renda de uma habitação a um jovem estudante que não possuía rendimentos suficientes.

Políticos mais próximos

Uma das queixas da comunidade passa também pelo distanciamento entre políticos e eleitores. Zita Silva lembra que esse afastamento não é benéfico e desacredita a classe daí que sugira que nestas visitas à diáspora não se fiquem apenas por visitar sítios emblemáticos: “Falem com os emigrantes. Sintam as suas dificuldades e, se possível, ajudem”.