Embaixada madeirense no Rali Spirit 2018

As equipas madeirenses António Abel/Jacinto Ferreira, em Toyota Celica GT-Four, Francisco Tavares/Luís Neves, em Toyota Corolla GT, e Mário Oliveira/António Castro, em Ford Escort MK II, competem, entre amanhã e sábado, no 4.º Rally Spirit 2018, prova que se realiza nos concelhos de Barcelos e Gaia. A estas duplas junta-se Adalberto Melim, um madeirense há largos anos radicado no...