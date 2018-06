Emanuel Pombo venceu a Transmadeira

Emanuel Pombo, o único madeirense que participou na primeira edição da Transmadeira, foi o grande vencedor da extraordinária aventura organizada pelo Clube Caniço Riders e a empresa Freeride Madeira, que se disputou durante de cinco dias, ao longo de cerca de 200 km, de uma ponta à outra da ilha, dividido em 25 etapas.

Aproveitando o ‘factor casa’, isto é, melhor conhecimentos dos trilhos do concelho da Calheta, Emanuel Pombo terminou a competição, com final apoteótico no Paul do Mar, com apenas 17 segundos de vantagem sobre o francês Jerome Clementz, que liderou a prova ao longo de quatro dias.

O madeirense terminou a Transmadeira com um total acumulado de 1:57.05 horas, ficando a terceira posição para o inglês Josh Bryceland, que terminou a 34 segundos do líder, o que atesta a competitividade e a emoção deste evento, que nas senhoras foi ganho, com toda a naturalidade, pela profissional alemã Ines Thoma.

No final, em pleno Maktub, onde se concentraram os 119 participantes da Transmadeira, oriundos de 26 países, entre os quais o veterano brasileiro Wallison Lima, de 62 anos, por parte da organização, António Abreu fez um balanço “extremamente positivo” ao evento.

“Foi uma semana muito intensa, após sete meses de preparação para que nada falhasse. E o resultado final é um sonho realizado para toda a equipa”, disse o organizador, fazendo questão de vincar a “envolvência mesmo daqueles que não faziam parte da estrutura organizativa e que perguntavam se era preciso de ajuda”. “Isso mexeu connosco e valorizou o nosso bom trabalho, tanto na divulgação dos nossos apoios como na promoção da Região. Chegámos a um público alvo que é importante para a Madeira no futuro, jovens que ficaram a conhecer as belezas da nossa ilha, a qualidade dos nossos trilhos, a nossa fantástica gastronomia e o saber receber dos madeirenses. Já ninguém coloca em causa o potencial da Região para as modalidades praticadas em ‘outdoor’, não só o BTT como o Trail, que tem também o mesmo impacto, sempre com grande respeito pelo ambiente, partilhado com grandes aventuras”, vincou.

António Abreu fez também questão de elogiar e agradecer os contributos da entidades públicas, desde a Associação de Promoção da Madeira, secretarias regionais do Turismo e Cultura e do Ambiente e Recursos Naturais, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, bem como das câmaras municipais de Machico, Calheta e São Vicente. “Abriram-nos as portas e deram-nos a oportunidade de fazermos um evento que nas redes sociais teve um ‘boom’ como nunca visto, com os participantes a partilharem todos os dias conteúdos, valorizando o potencial da nossa ilha, aquilo que, no fundo, queremos. Vamos, por isso, continuar a levar a modalidade para a frente, com a Região sempre junta connosco. Está directamente associada àquilo que produzimos ao longo desta semana”, salientou.

Porque o futuro começa já hoje a ser preparado, a organização da Transmadeira já está a pensar na edição do próximo ano, bem como na etapa do Campeonato do Mundo de Enduro, que irá organizar nos dias 11 e 12 de Maio de 2019. “Já estamos a sentir alguma pressão, no bom, sentido, de alguns municípios, que nos disseram que querem que para o ano a prova passe por lá, acampamentos incluídos. É bom ver que estamos a abrir os olhos de muitas pessoas e a mudar mentalidades. Os responsáveis políticos estão muito mais abertos a dar oportunidade a este desporto e acreditar em jovens da Região, como nós. Queremos marcar a diferença e vamos continuar valorizar a nossa terra, é esse o nosso caminho”, frisou António Abreu, registando, a finalizar, que “há muita coisa para arrumar e muita tenda para desmontar e guardar”. “Mas, o mais importante, é que não há volta a dar, para o ano vamos voltar a organizar esta prova”, garantiu