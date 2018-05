Emanuel Pombo lidera Taça de Portugal enduro

O internacional madeirense, Emanuel Pombo consolidou no passado fim-de-semana a liderança na Taça de Portugal Enduro, em BTT, que teve como palco a cidade de Murça.

O atleta do Ciclomadeira Clube Desportivo travou uma luta ‘renhida’ ao longo das cinco provas especiais com o actual campeão nacional, José Borges (Miranda Factory). O campeão de 2017 acabou por ser mais forte em quatro das cinco provas especiais, mas com vantagens muito curtas, em relação a Emanuel Pombo, que veio a triunfar no segundo percurso cronometrado.

José Borges fechou a prova com um tempo final de 22,36 minutos, contra os 23,23 minutos do madeirense, que, mesmo ficado no segundo posto, em Murça, veio a manter a liderança no ranking da prova, depois de ter sido o vencedor na prova inaugural. João Rodrigues (Casa do Povo de Abrunheira) veio a conquistar o último lugar no pódio.

Ainda na competição principal, destinada aos atletas de Elite, referência para os colega de clube de Emanuel Pombo. Valter Freitas veio a conquistar a 18.ª posição, entre os 34 inscritos, tendo registado o tempo final de 25,38 minutos. Quanto a Duarte Medeiros fechou no 23.º posto com o ‘crono’ final de 26,06.

A terceira prova da Taça de Portugal está agendada para o dia 20 de Maio na cidade da Lousã.

De referir que para além das provas da Taça de Portugal, a Federação Portuguesa de Ciclismo tem ainda agendado o Campeonato de Portugal, que este ano terá como palco a Madeira, no dia 24 de Junho.