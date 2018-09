O ciclista madeirense Emanuel Pombo classificou-se no 63.º lugar do Campeonato do Mundo de Downhill, cuja final se disputou ontem em Lenzerheide, na Suíça.

O ciclista do Ciclo Madeira, que tinha garantido a presença na final com um 59.º lugar na manga de qualificação disputada na sexta-feira, acabou por não conseguir melhorar a sua prestação, fazendo mais 16,637 segundos do que...