Emanuel Pombo entra a vencer no Enduro

O madeirense Emanuel Pombo iniciou da melhor forma a época na disciplina de Enduro, no BTT nacional.

Naquela que foi a primeira prova da Taça de Portugal’2018, o atleta do Ciclomadeira Clube Desportivo dominou de princípio ao fim as cinco provas especiais que marcaram esta etapa inaugural, e que teve lugar em Terras de Bouro, em Braga.

Especialista na disciplina de Downhill, o corredor insular voltou a mostrar os seus ‘dotes’ nesta disciplina, tal como vez na época passada, pelo que é um sério candidato ao título nacional uma vez mais esta temporada.

O internacional madeirense terminou esta primeira etapa da Taça de Portugal de Enduro com um tempo final de 19,43 minutos, tendo vencido com justiça as cinco provas especiais que marcaram o evento. Emanuel Pombo veio a festejar o ouro com uma vantagem de 24 segundos para José Oliveira (Enduro BTT de Braga), que foi segundo classificado, e menos 48 segundos do que João Reis (Maiatos/Reabnorte), que ocupara o último lugar do pódio.

Nesta prova que contou com mais de uma centena de atletas, referência ainda para outro madeirense em prova, Duarte Medeiros. O colega de equipa de Emanuel Pombo fechou a ‘jornada’ no 14.º lugar, entre os 38 inscritos na categoria de elite. O atleta cumpriu a prova com o tempo de 22,34 minutos, mais 2,51 minutos que o campeão.