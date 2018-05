Emanuel e Ana lideram ranking luso

Os madeirenses Emanuel Pombo e Ana Costa garantiram a liderança no ranking nacional da Taça de Portugal de Downhill, em BTT, no passado fim-de-semana, em Ribeira da Pena, depois de ter alcançado um brilhante terceiro e segundos lugares respectivamente, naquela que foi a quarta prova de 2018.

O atleta do Ciclomadeira Clube Desportivo cumpriu a manga final com o tempo de 3.10,837 minutos, atrás de Francisco Pardal (3.10,295) e do espanhol Angel Suarez (3.08,007). No sector feminino Ana Costa, colega de equipa de Emanuel Pombo foi segunda nesta etapa, atrás de Margarida Costa, o que lhe permitiu ascender, igualmente ao topo do ranking da Taça de Portugal.