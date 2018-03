Em risco de cair no vazio

Não poderíamos começar a descrever este sítio sem atender ao seu nome peculiar. Ribeira Tem-te-não-caias é um exemplo de como os nossos antepassados associaram a história da localidade a uma expressão de profundo significado, tudo porque há muitos anos atrás, quando ainda nem se pensava numa estrada de acesso ao local, para os residentes passarem até à outra margem da ribeira era necessário atravessar um curso de água, que exigia equilíbrio e coragem, sobretudo quando o caudal era extenso.

‘Tem-te, não caias’ era então a frase mais repetida entre os residentes quando se tornava obrigatório passar para o outro lado da ‘civilização’, a fim de comprar produtos na mercearia, transportar às costas aquilo que a terra lhes dava, ou na eventualidade de ser necessário visitar o centro da freguesia.

Não é nada difícil encontrar este sítio localizado nas Zonas Altas do Porto da Cruz e, curiosamente, a distância desde a saída da Via Expresso até esta localidade (1,6 quilómetros) é menos extensa do que a própria estrada que percorre todo o sítio (2,1 quilómetros).

O acesso local serve poucas habitações e, igualmente, poucos residentes, mas torna-se fulcral para a acessibilidade das suas gentes, maioritariamente envelhecidas. E pegando neste último dado, ficámos a saber que vivem actualmente perto de 30 pessoas na Ribeira Tem-te-não-caias, e que nenhuma delas é criança. Uma informação avançada pelos testemunhos que recolhemos, que se queixam da fraca natalidade, da falta de sensibilidade dos mais novos para a agricultura e do autocarro que não passa numa estrada sem saída.

150 quilos de batata doce

Chegados à Ribeira Tem-te-não-caias, decidimos percorrer o troço até ao fim para iniciarmos a nossa jornada de descobrimento. Enquanto fotografávamos o local, vislumbrámos mais abaixo um homem e uma senhora, na fazenda, a cavar. Intrometemo-nos então pelo meio das ervas e como totais desconhecidos irrompemos terrenos alheios à espera que nos recebessem de braços abertos.

Foi precisamente assim que nos acolheram Arlindo Marques, de 47 anos, e Maria Castro, de 80, enquanto cavavam a terra à procura de batata doce. “Tem aqui à volta de 150 quilos”, começou por dizer Arlindo Marques, quando questionado sobre os proveitos da colheita.

“Agora ninguém quer saber de viver neste lado. Está tudo a fugir e há pouca gente”, afirmou, por seu turno, Maria Castro, quando questionada sobre o número de pessoas que ali residem. “É bom de contar, porque há poucos. Já morreram mais pessoas do que as que vivem aqui. Dá para ver pelos dedos”, acrescentou a nossa entrevistada, relembrando que “antigamente, viviam 10 pessoas numa casa”.

De acordo com a octogenária, que ajudava naquele momento Arlindo Marques, “os velhinhos já não conseguem cavar”, explicando então aquilo a que assiste de uma forma peculiar. “Os mais novos, que têm saúde, não querem trabalhar. Os velhos, que querem trabalhar, não têm saúde. O problema são os estudos, porque ficam 20 e tal anos sem fazer nada e depois não conseguem arranjar trabalho e não querem pegar numa foice, nem sabem”, lamentou.

“Este sítio não tem nenhuma criança a viver. Hoje em dia, como as coisas estão, quem é que tem filhos?”, questionou de forma retórica Maria Castro, sobre um problema que acabou por ser confirmado por Arlindo Marques. “É o sítio mais fraco e com menos pessoas no Porto da Cruz. É também o que tem menos casas e casais”, explicou.

O mais velho tem 95 anos

Enquanto isso chegou a irmã de Maria Castro, neste caso, Agostinha Castro, de 74 anos. Com uma cesta para acartar as batatas, queixou-se dos ratos que ainda “deram alguma perca” e falou sobre a vontade do marido em querer cavar, embora a idade já não o permita.

“O meu marido tem 95 anos e é o mais velho deste sítio. Ficou em casa porque já lhe custa andar, mas ele queria vir cavar”, salientou, para depois questionar: “Não trouxeram ferramenta para trabalhar? Tenho enxadas ali”, disse Agostinha, arrancando uma gargalhada geral.

A idade do marido de Agostinha é de forma evidente o espelho de uma população envelhecida, remetida nas suas próprias habitações. “Há mais casas fechadas do que abertas e existem mais gatos do que pessoas”, esclareceu Arlindo Marques, afirmando que pouca gente, hoje em dia, “desenrasca-se nas mercearias, porque vivem da fazenda”, ou seja, “só as pessoas de idade é que plantam”, facto que contrasta com os mais novos que “compram tudo no supermercado”.

Actualmente, não se autorizam fazer casas na Ribeira Tem-te-não-caias, porque esta é uma zona verde. “Está mal”, acusou Arlindo Marques, dando a conhecer o seu ponto de vista: “A ideia pode passar por trazer os emigrantes para trabalhar na terra”, disse, frisando que o sítio até tem potencial turístico. “Há muitos estrangeiros que passam aqui. Deve andar à volta de 400 que fazem a levada ao fim-de-semana”.

Apanhar erva para os cabritos

Mais acima estava Maria Menezes, a apanhar erva para os seus dois cabritos. A moradora foi a caracterização perfeita de que o tempo passa sem notarmos. E porquê? Pois, porque a residente não sabia a sua idade. “Não tenho 50 ainda. Devem ser 42 ou 43. Ao menos sei que nasci aqui”, disse a moradora, que tem como ocupação “ir à fazenda e fazer a vida de casa”.

Questionada sobre o facto de ser ou não bom viver ali, a nossa mais recente interveniente foi pronta na resposta: “Vive-se”, declarou, apontando uma diferença que está à vista de todos: a de que “não existem tantas casas como na cidade”.

“Nem toda a gente conhece este sítio”, descreveu depois Maria Menezes, repetindo insistentemente que já se fazia tarde para apanhar erva, tarefa que interrompemos inconvenientemente à procura de respostas sobre o sítio “mais isolado do Porto da Cruz”.

O rosto de outros tempos

Ao descer as escadas e recarregados na dose de energia que as nêsperas que apanhámos nos providenciaram, encontrámos Maria de Freitas a estender “duas pecinhas de roupa” na varanda. Especados que estávamos a olhar para o seu jeito, trocámos de seguida um longínquo cumprimento, que serviu de mote para o início de uma conversa bem próxima que se estendeu durante meia hora, nas escadas, junto à casa onde vive sozinha.

Queixou-se das mãos que estavam murchas e ousámos em perguntar se não tinha uma máquina de lavar roupa. “Nunca tive, nem quero”, afirmou Maria Freitas, de 80 anos, queixando-se que a água canalizada estava fria.

Vive na Ribeira Tem-te-não-caias porque o marido pertencia ao sítio e mudou-se há cerca de 50 anos para ali, num casamento “arranjado pela família”, tal como acontecia “naquele tempo”.

“Foi um instante para passar o tempo, mas tenho vivido bem aqui e é muito calmo. As pessoas são todas unidas”, afirmou a octogenária.

Questionada sobre o porquê de o sítio ter este nome tão peculiar, Maria de Freitas respondeu-nos com uma boa disposição marcante: “Foram os antigos que puseram o nome. Não sei porque se chama assim, mas garanto-lhe que ninguém tem caído!”, respondeu.

Maria de Freitas falou-nos então das suas memórias e lembrou da força que fez para frequentar o ensino básico, uma realidade não tão longínqua. “O meu pai queria que apanhasse erva e não fosse para a escola. Peguei em mim e fui falar com a professora para ir e dei até à 3.ª classe. Toda a gente sabia ler e escrever e eu a apanhar erva, mas a escola ainda me ajudou e não me arrependi. Sei ler e escrever, o problema é só a vista”.

Antes de nos fazermos à estrada, não poderíamos deixar de perguntar sobre uma hipotética mudança de lar. “Não saía daqui se me dissessem para sair. No Funchal estão os ricos e aqui os pobres. Não me dava na cidade e esta coisa de ficar na casa de família não está certa”, atirou.