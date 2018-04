Em obras até ao Verão

Em conversa mantida com o DIÁRIO, a presidente do conselho de administração das Sociedades de Desenvolvimento (SD), Nivalda Gonçalves revelou que, “por motivos de segurança da infra-estrutura”, as obras de recuperação do passeio marítimo da promenade Funchal – Câmara de Lobos deverão ultrapassar o prazo previsto para a sua conclusão.

A intervenção de recuperação que está a decorrer, desde o dia 27 de Março, na secção poente da ponte pedonal danificada pelos últimos temporais na Praia Formosa deveria estar terminada até fim deste mês. Constrangimentos surgidos no decorrer desta semana vão obrigar, contudo, a uma “intervenção mais profunda” no local, pelo que “ainda não há estimativa” de uma nova data de conclusão, explicou Nivalda Gonçalves.

Não obstante, a dirigente garantiu que “serão feitos todos os possíveis para encurtar ao máximo o prazo da intervenção”, de modo a que a promenade esteja acessível ao público, em condições de segurança, antes da abertura da época balnear.

A intervenção inclui: trabalhos preparatórios, reparação pontual de guardas metálicas em aço inoxidável, execução de rampas de acesso rodoviário e de vedações, execução de guarda metálica secção de tabuleiro; reparação e reposição de secção de tabuleiro. Para finalizar ocorrerá uma a aplicação de revestimento de pavimento em resina acrílica no troço intermédio da ponte pedonal.

No total, o investimento realizado até ao momento está orçado em cerca de 20 mil euros, mas “as questões de segurança vão obrigar-nos a um investimento maior”, referiu Nivalda Gonçalves. Neste sentido, as Sociedades de Desenvolvimento estão ainda a estudar qual “a melhor forma de financiamento” para dar seguimento à empreitada. A obra está, de resto, assinalada como “uma prioridade” pela recém- empossada presidente do conselho de administração das SD.

Quando questionada sobre a possibilidade de novos temporais voltarem a atingir aquela infra-estrutura, Nivalda Gonçalves sublinhou que se trata de uma “situação pontual”, já que se trata da “primeira vez que a obra, construída há mais de dez anos, foi atingida com danos significativos”.