Em ‘força’ só amanhã

As obras no Hospital dos Marmeleiros arrancaram, ontem, com apenas dois trabalhadores. Abordados pelo DIÁRIO, os dois funcionários da RIM, empresa a quem a obra foi adjudicada pelo Governo Regional, esclareceram que estavam apenas ali para “montar o estaleiro” e colocar as placas de perímetro de segurança, tarefa que deve terminar já hoje.

“Só vamos trabalhar no exterior. A primeira fase é só por fora e depois quando acabar é que vamos para dentro”, disse um dos trabalhadores, esclarecendo que esta primeira fase passa por “arranjar as paredes e substituir as janelas e o telhado”.

A requalificação exterior começará assim do lado esquerdo e na parte da frente do edifício, numa primeira instância, sendo que no total serão solicitados 5.124 metros quadrados de andaime para todo o procedimento.

“Vai ter de haver aqui uma equipas valentes. Só para o telhado tem de ter uns cinco ou seis trabalhadores e depois outros para reparações e pinturas”, avançou o outro funcionário, sendo que ambos frisaram que pouco sabem “do que se vai passar”.

13 dias depois no terreno

A concurso público candidataram-se 16 empresas, entre elas a AFA, Tecnovia, Lena e Socicorreia, mas foi a RIM que ‘arrecadou’ a empreitada.

A empresa de Gil Freitas, conhecido piloto de ralis, celebrou o contrato no dia 29 do mês passado e 13 dias depois já colocou homens no terreno para proceder ao início de uma obra que tem o preço contratual de 712 mil euros, a que acresce o IVA, ou seja, custando aos cofres do executivo uma verba aproximada de 1 milhão de euros, isto no que diz respeito à recuperação da parte exterior.

Desse valor, o DIÁRIO sabe que à volta de 300 mil euros será apenas a quantia despendida para a colocação de alumínios em substituição das janelas e portas existentes nesta unidade de saúde.

Quanto às paredes estas serão raspadas e posteriormente ‘barradas’ com uma de duas massas novas no mercado da construção civil: LC7 Rasoliscio ou LC7 Bioliscio, da empresa italiana Fassa Bartolo. A primeira será provavelmente a utilizada, por ser mais barata, sendo que ambas têm alta resistência à humidade e actuam eficazmente sobre a cal.

Para que o leitor tenha uma noção, um saco de LC7 Rasoliscio, que ao que tudo indica será o produto utilizado, custa 12 euros ao saco (20 quilos), isto no que concerne ao preço de tabela, ou seja, no mercado será mais barato se for adquirido em grandes quantidades.

Quanto à telha, sabe-se que esta será removida e substituída integralmente.

“Nem para uma vacaria servia”

João Ribeiro, madeirense de 68 anos, esteve 40 anos emigrado na França e mostrou-se visivelmente desagradado com o estado em que o Hospital dos Marmeleiros se encontra.

O sexagenário vagueava pelo parque de estacionamento desta unidade à espera que a irmã saísse de uma consulta quando manifestou a sua repugnância quanto ao estado em que o interior e exterior do edifício se encontram.

“Estive emigrado na França e não havia hospitais como este. Isto é uma tristeza! Onde eu vivia nem para uma vacaria servia, porque nem as vacas são postas em lugares como este”, afirmou João Ribeiro, considerando que as obras deveriam ter começado no interior.

“Devia de ser ao contrário. Você chega à França e vê casas só com os blocos por fora e por dentro são uma ‘finura’ para vivermos. Estão a arranjar por fora para o povo ver, que é como a mentalidade das pessoas daqui. Não têm senão vaidade e luxuria por fora e por dentro de casa é só lixo. É igual ao que está a acontecer!”, considerou o ex-emigrante madeirense, que faz todos os seus exames na França por considerar o Sistema de Saúde Regional “fraco”.

“Num estado lastimável”

“Era importante que os Marmeleiros fossem requalificados”. Estas foram as palavras de Marco Freitas, de 40 anos, que acompanhou a mãe, Maria Mercês, aos Marmeleiros.

“O estado de degradação já era preocupante. Acho que era melhor começar por dentro, mas tanto por fora como por dentro isto está num estado lastimável. Já devia ter sido remodelado há muito tempo e vem um pouco tarde no meu ver”, salientou o filho, alertando para o “perigo” em estar dentro deste hospital.

“A minha mãe está de vez em quando aqui, internada, porque sofre de asma, e estas infiltrações e as paredes cheias de bolor não lhe fazem bem. Sofrendo de asma ainda é mais perigoso para o estado de saúde dela”, lamentou.

Ainda assim, o problema de saúde que padece a progenitora de Marco Freitas “é melhor tratar aqui em cima por causa do calor”, mas mesmo assim o entrevistado é da opinião de que “mesmo que não arranjassem agora por dentro, ao menos que limpassem”.