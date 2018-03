Em busca de mais um ‘feito’ rumo à I Liga

Depois de dois dias de descanso, o plantel sénior do CD Nacional voltou ontem aos trabalhos com vista à preparação do jogo da 31.ª da II Liga, onde os alvinegros deslocam-se a Alcochete para defrontar o Sporting B, no sábado, pelas 16 horas.

Com a moral em alta, depois seis jogos sem perder, com cinco vitórias e um empate conquistados num mês sem folgas, o conjunto orientado por Costinha procura manter-se no topo da classificação, juntamente com Penafiel e Arouca.

No dia de ontem a equipa alvinegra realizou o primeiro de seis sessões de trabalho, da semana, antes de defrontar a equipa B do Sporting, e com o técnico a contar com o plantel na sua máxima força, algo que tem acontecido nos últimos tempos e que tem permitido a que Costinha tenha ainda mais soluções para continuar a trilhar o caminho do sucesso.

No programa de treinos da semana de destacar a sessão dupla que está agendada para hoje, com os jogadores nacionlista a terem pela frente treinos às 10 e 16 horas no Estádio da Madeira.