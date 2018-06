Em 2080 – haverá Madeira? E Concelhos?

Este título, um tanto provocatório, tende apenas ou se quisermos tem por objectivo suscitar questões sobre a evolução demográfica num Horizonte não muito distante.

A evolução demográfica esperada não se apresenta risonha e, como tal, torna-se premente equacionar soluções sob facetas diversas de natureza política, económica e social e de reorganização do território.

2080 está bem mais próximo do que a imortalidade do ser humano que o cientista Noah Harari aponta no seu livro Homo Deus, como algo a ser possível conseguir num futuro, também não muito longínquo. “Homo Deus explora os projectos, sonhos e pesadelos que darão forma ao século XXI - desde o vencer da morte à vida artificial”.

De onde partimos?

Noah Harari parte de um acumular do conhecimento e desenvolvimento da ciência. Aqui, a partida é bem mais terra a terra, um simples olhar para as projecções estatísticas (demográficas) da população residente do INE.

O INE tem apresentado de três em três anos projecções demográficas a longo prazo.

Não há muito redigi umas curtas notas de alerta, sobre o nosso País, acerca das mais recentes previsões do INE no Horizonte de 2080, saídas no artigo de opinião do Jornal Económico (05/02/2018) sob o título de Ambiguidade Construtiva.

Este título procurava glosar e cito “um dizer diplomático, muitas vezes atribuído a Henry Kissinger, para caracterizar as situações em que pouco ou nada se avança, mas que deixa alguma luz para um eventual avanço em negociações futuras. Aquilo que se designa, em linguagem mais prosaica, de passo de caracol, o que já não seria mau, se o fosse”.

E dizia isto, a propósito de muito se falar do tema e nada se fazer. E nessas notas também referia: “Todos os partidos dizem estar muito preocupados com a questão da demografia, mas são tão ambíguos no que dizem, que não se percebe aonde querem chegar. Ou se desejam chegar a algum sítio. Se desejam mesmo atacar o problema através de negociação (ambiguidade construtiva) ou apenas estar com o pé na onda”.

Não vou repetir aqui tudo o que essas notas diziam, mas apenas alguns tópicos de reflexão sobre o nosso País com base no cenário central das projecções do INE (o INE explora mais três cenários – Baixo (pessimista), Central, Alto (optimista) e um outro sem migrações)

O gráfico da responsabilidade do INE para aqui transplantado dá-nos a visão da evolução dos 4 Cenários no Horizonte 2080.

A leitura destes valores mostra-nos um futuro expectante de choque para Portugal, um país em declínio demográfico, o que implica muitos outros declínios (económicos, sociais) se se deixar andar...

Portugal, neste cenário Central, chegará a 2080 com uma população residente muito abaixo dos 10 milhões (7,5 milhões) e uma população activa em torno de 57% da actual.

Aliás, há já quem classifique este cenário de conservador, exactamente aqueles que entendem que o próximo recenseamento populacional de 2021 vai acusar um volume da população portuguesa abaixo dos 10 milhões e, neste cenário Central, esta situação tendencial só ocorreria em 2031. Uma antecipação de 10 anos.

Por outro lado, perder 600 mil jovens é aterrador. Duplicar o índice de envelhecimento é outro sinal muito negativo.

Estes números bastam para começar a colocar um conjunto de questões base.

Eis a primeira: Será possível reverter esta situação demográfica ou só nos resta caminhar no sentido de a suster o melhor possível?

Vejamos.

A redução tendencial da taxa de natalidade é um dado adquirido no nosso país. Uma tendência consolidada e, inclino-me que ainda em decréscimo, a corresponder a uma mudança de princípios geracional.

Por outro lado, nestes últimos anos, com o regime de austeridade, o saldo migratório inverteu-se de forma negativa para Portugal, desencadeado pela forte corrente de gente jovem qualificada que emigrou, contribuindo para estreitar ainda mais a faixa populacional de Portugal em idade fértil e reduzindo o poder competitivo do País.

Assim, a dimensão das gerações, que vão chegando à idade fértil, tem-se contraído por essas duas razões, taxa de natalidade decrescente e esvaziamento da geração jovem pela emigração.

Considero difícil uma reversão da situação, exactamente porque a dimensão das gerações em idade fértil tende a ser/é cada vez mais estreita. Quando muito poderá tentar-se uma contenção de prejuízos.

E a nova questão será, então, como saber viver e preparar a sociedade do futuro para este novo modelo de decréscimo populacional do País.

Ora isto terá de passar por uma organização totalmente diferente e nova da sociedade, traduzida em como Produzir mais com menos gente.

E aqui muitas transformações de fundo serão necessárias em vários domínios. E, desde logo, em termos políticos. Se não se encontrar esse modelo e, de forma urgente, “o retrocesso civilizacional pode ser um cenário bem plausível” escrevi e volto a sublinhar este ponto.

E a Madeira?

E os seus Concelhos?

O INE também produziu cenários demográficos para a RAM, penso que em articulação com a Direcção Regional de Estatística, assim como para os Açores.

Não há projecções por Concelho, mas não será de todo impossível, depois de umas notas de análise global da Região, apontar umas quantas ilações a nível de um ou outro concelho, ou de um conjunto de concelhos com características próximas nesta área, tidos por mais “problemáticos”, grosso modo, a partir dos indicadores demográficos que se conhecem do passado e presente, como as taxas de natalidade, o índice de envelhecimento, as taxas de renovação da população activa, etc.

É evidente que um exercício destes nunca passará de apresentação de ordens de grandeza, mas mesmo assim pode fornecer indicações interessantes para suscitar aos políticos algum pensamento de novas abordagens sobre a reorganização do território, novas linhas de desenvolvimento económico.

Sobre a reorganização não corro o risco de apontar para um novo modelo pois tem de incorporar um conteúdo político forte, pelo menos já estar no ponto de alguma ambiguidade política que citei antes e que não descortino.

Uma questão complexa, mas a merecer debate pronto e um pouco na base da análise real do decrescimento inevitável da população, uma análise que merece ser despida bastante do factor política partidária.

Alertar para a necessidade de que, face à probabilidade de eventuais futuros demográficos menos risonhos, há que encontrar novas formas de pensamento para organizar a sociedade e a economia depois agir, parece-me ser uma missão de todos.

E de facto, como nos vamos aperceber em alguns apontamentos que se seguirão a partir das projecções do INE no Horizonte de 2080, a Região Autónoma poderá ser muito afectada da sua demografia.

Daí a provocação, em 2080, haverá Madeira e Concelhos?

Alguns valores significativos do cenário central:

População: 2015 - 10,3 milhões de habitantes; 2080 - 7,5 milhões.

Jovens: 2015 - 1,5 milhões; 2080 - 0,9 milhões.

Idosos: 2015 - 2,1 milhões; 2080 - 2,8 milhões

Índice de envelhecimento: 2015 - 147; 2080 - 317

População activa: 2015 - 6,7 milhões de pessoas; 2080 - 3,8 milhões.