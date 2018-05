Elvis deu o título de campeão ao Nacional

O C.D. Nacional partia para a derradeira jornada na frente da classificação da Liga de veteranos/Venda do Sócio, em futebol, com um ponto a mais que Marítimo e três que o Juventude de Gaula e a verdade é que acabou por confirmar o primeiro lugar mercê do triunfo precisamente ante o Gaula.

No entanto, a emoção foi a rodos até porque o título passou, na tarde de sábado, pelos três clubes que poderiam aspirar a tal.

Começou melhor o Gaula que, na Choupana, se adiantou no marcador à passagem do minuto 18, com Sérgio a corresponder do melhor modo a uma jogada da direita. Ou seja, como o Marítimo estava empatado em Machico, o Gaula estava na frente. E assim continuou até ao intervalo de ambos os jogos.

Só que um minuto após o reatamento Bragança deu vantagem aos verde-rubros que desse modo chegavam ao primeiro. Nem o empate do Nacional, num ‘canto’ directo de Elvis aos 38 minutos, impedia os maritimistas de festejarem. Só que os alvinegros passaram para a frente aos 53 minutos, num livre directo de Elvis – que ao intervalo substituíra Maurício – e os resultados não mais sofreram alteração.

O Nacional festejou o título pela primeira vez enquanto o Gaula protestava e o Marítimo tinha de se contentar com o segundo lugar e a vitória de Marco Bragança na lista dos melhores marcadores, nesta edição de 2017/2018 do campeonato de veteranos, com um total de oito golos.