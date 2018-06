Elledy Semedo renova pelo Madeira SAD

O internacional português, Elledy Semedo ,que na temporada que terminou constituiu uma dos grandes reforços do Madeira Andebol SAD, vai continuar a vestir as cores do projecto madeirense na época 2018/2019.

Elledy Semedo confirmou ontem a sua continuidade na Região, constituindo assim mais um reforço para um plantel que na próxima época voltará a estar em três frentes competitivas, campeonato nacional, Taça de Portugal e competições europeias, na Taça Challlenge.

Elledy Semedo tinha em mãos convites de emblemas nacionais e não só mas optou por dar continuidade à sua carreira na SAD onde, relembre-se, foi um dos elementos chave na estratégia do técnico Paulo Fidalgo. H.D.P.