Elias António é primeiro reforço do Madeira SAD

Começa a ganhar forma o plantel do Madeira Andebol SAD masculino para 2018/2019.

Elias António, de 31 anos, internacional angolano, está de regresso à Região e ao clube depois de uma passagem na temporada 2015/2016, onde então foi um dos andebolistas mais preponderantes na equipa orientada por Paulo Fidalgo, onde apontou 114 golos.

Na época passada foi um dos jogadores mais influentes no plantel do Águas Santas, formação nortenha que o veio curiosamente buscar à Madeira na época 2016/2017. Elias António, relembre-se, veio para Portugal actuar no FC Porto. Sem dúvida que se trata de um excelente reforço para a primeira linha dos madeirenses que viu sair o internacional João Pinto que vai jogar na Liga francesa.

Em termos de saídas, Bruno Moreira deverá vestir a camisola do Belenenses e Oleksandr regressa ao ABC. O DIÁRIO apurou que estão garantidas as continuidades dos internacionais Elledy Semedo, de Gustavo Capdeville, guarda-redes que está agora nos trabalhos da selecção nacional A, bem como de Hugo Lima o central que está emprestado pelo Benfica.

SAD regressa às competições europeias

Está confirmado. A equipa masculina do Madeira Andebol SAD vai voltar a participar nas competições europeias já na próxima temporada, isto depois da administração dos madeirenses ter aceite ainda ontem o convite da Federação de Andebol de Portugal, para que o projecto do andebol masculino madeirense ocupasse a vaga deixada pelo ABC e posteriormente o Avanca, formações que declinaram esta mesma opção.

O Madeira SAD voltará assim à Taça Challenge 2018/2019 isto depois de na época que terminou ter atingido as meias-finais da prova. Um desafio está assim lançado num ano onde as dificuldades para ser construído o plantel tem sido muitas. Resta saber se este novo dado vai levar a que os responsáveis da SAD coloque mais meios ao dispor da equipa técnica.