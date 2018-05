Eleições antecipadas ficam pelo “Vamos ver”

“Vamos ver”, foi a resposta de Miguel Albuquerque a um aparte de Roberto Almada que afirmou que as eleições deverão ser em Abril do próximo ano. Como as ‘regionais’, segundo a lei, deverão acontecer entre 22 de Abril e 16 de Outubro, esta possibilidade levantada pelo deputado do BE - há muito referida nos meios políticos regionais - implicaria a demissão do governo e a antecipação das eleições.

O presidente do Governo Regional esteve, ontem, no parlamento, acompanhado pela maioria dos membros do seu executivo, para o debate mensal que tinha como tema as questões pendentes com a República. Foram precisamente essas questões que, como afirmou José Manuel Rodrigues (CDS), António Costa “está a engonhar” que motivaram um desafio vindo da bancada do JPP.

“Acha que tem condições de governabilidade? Se não, demita-se e provoque eleições”, desafiou Carlos Costa.

O deputado do JPP lembra que Albuquerque diz que há atropelos à Constituição, ao Estatuto da Madeira e à lei das finanças regionais, por parte do governo da República. Por isso, desafia o presidente do governo a “antecipar” a sua estratégica que, também segundo Carlos Costa, passa por provocar eleições em Abril do próximo ano.

Miguel Albuquerque garantiu ao deputado do JPP que “não vai ter a alegria” de o ver demitir-se neste momento. Lá para o fim do ano... “vamos ver”.

Antes, Jaime Leandro (PS) já tinha acusado o governo de procurar argumentos para se demitir.

“Chantagem” nos juros

O tema do debate foi escolhido pelo governo - a escolha é alternada entre o parlamento e o executivo - e Albuquerque fez uma intervenção inicial em que recordou os resultados da reunião com o primeiro-ministro, na Quinta Vigia. António Costa foi acusado de “chantagem” e de subordinar a resolução dos problemas da Madeira a uma agenda partidária que visa tomar o poder na Região.

Já em Abril passado, como o terá feito ao longo de três anos, Miguel Albuquerque apresentou as mais de 20 questões pendentes entre o governo regional e o governo da República. Na visita recente de António Costa, apenas quatro foram tratadas.

“A reunião foi importante, porque ficou claro que o processo do novo hospital não está parado por nossa culpa”, afirmou, recordando que a abertura do concurso internacional, que espera possa avançar em Novembro, está dependente da aprovação do cronograma de financiamento nacional.

As dívidas dos subsistemas de saúde, num total de 17 milhões de euros, serão assumidas por Lisboa, “provando que não eram uma ficção do governo regional”.

Quanto aos juros da dívida, Albuquerque diz que o objectivo do governo da República é que “a Madeira pague mais do que Portugal paga pelo seu próprio resgate”.

Em 2015, recorda, António Costa, então candidato, veio à Madeira dizer que era injusto que os juros da Região fossem mais altos, “agora, António Costa, primeiro-ministro, já não se importa”.

Finalmente, sobre o subsídio de mobilidade, para o qual o primeiro-ministro colocou um tecto de 25,5 milhões de euros, Miguel Albuquerque garante que não vai ceder a “chantagens” e recorda que o mesmo governo central que já injectou 17 mil milhões para salvar a banca, e vai injectar mais 800 milhões este ano, considera a continuidade territorial muito cara.

Mobilidade votada na ALM

O presidente do governo garantiu que a proposta de revisão do subsídio social de mobilidade será apresentada ao parlamento regional, para ser votada, porque não aceita “jogos de faz de conta” de partidos que na Madeira têm uma posição e em Lisboa, outra.

Na resposta às perguntas dos deputados, começou por confirmar, a Rui Barreto, do CDS, que António Costa fez depender a redução da taxa de juros cobrada à Região do estabelecimento de um limite para o subsídio de mobilidade. O deputado do CDS considera que, a ser verdade, esta é uma “chantagem” que não pode ser aceite. Barreto deixa claro que “a Autonomia é inegociável” e o seu partido, inclusive na Assembleia da República, já deu provas disso.

O deputado exige que o primeiro-ministro esclareça os madeirenses sobre esta questão de relacionar os juros da dívida com o subsídio de mobilidade. Rui Barreto lembra que a proposta da Madeira sobre a mobilidade, aprovada na ALM, será discutida em São Bento a 12 de Julho. “Vamos ver quem é que está com os madeirenses”, desafia.

Sim a Passos, não a Costa

“O seu governo aceitou, com Passos Coelho, um tecto máximo de 11 milhões para a mobilidade. Quem aceita 11 milhões porque é que, agora, não aceita 25,5 milhões”, perguntou Victor Freitas.

O líder parlamentar do PS também perguntou qual a razão para que, quando foi negociado, o empréstimo do PAEF não ficou indexado aos juros nacionais.

Para Victor Freitas, a “chantagem de António Costa” é “uma falácia”, montada pelo governo regional e pelo PSD e que, se fosse verdade, teria sido denunciada logo após a reunião na Quinta Vigia.

O mesmo afirmou Roberto Almada, do BE, que acusou Albuquerque de ter saído “muito manso” da reunião.

O presidente do governo reagiu e acusou o PS regional de “sabujice” em relação ao poder de Lisboa. A resposta veio de Victor Freitas que considerou a afirmação de “uma baixeza nunca vista”.

O líder parlamentar socialista acusa Albuquerque de “traição” aos madeirenses por ter, “com Passos Coelho, aplicado à Madeira uma austeridade nunca vista” apenas para “afastar Alberto João Jardim do poder, no partido e no governo”.

Regresso de emigrantes

O líder do CDS alertou para o regresso de mais emigrantes da Venezuela, já este Verão. “Estas pessoas têm de ser apoiadas, sobretudo pelo governo da República, afirmou Lopes da Fonseca.

Na resposta, o vice-presidente do governo, Pedro Calado, referiu que já regressaram à Madeira cerca de 4.500 emigrantes da Venezuela e que o apoio já custou, ao governo regional, 3,8 milhões de euros. O governo central prometeu contribuir com 1,1 milhões, mas ainda não o fez.

A deputada do PCP, Sílvia Vasconcelos, aproveitou as perguntas a Miguel Albuquerque para referir a situação da candidatura das levadas da Madeira a Património Mundial da UNESCO. Uma proposta aprovada por unanimidade na Madeira e que continua, passados dois anos, sem avançar em Lisboa. Um “veto de gaveta” segundo a deputada.

Sílvia Vasconcelos também referiu a situação de esquadras da PSP e tribunais, que dependem da República, e continuam a necessitar de obras ou de novas instalações.

O PTP também considera “um roubo” os juros que a Madeira paga à República e desafia os partidos que apoiam o executivo de António Costa que pressionem para que esta injustiça não continue.

Quintino Costa, no entanto, também quer explicações de Albuquerque sobre questões regionais, como “quanto vai custar o ferry”.

JPP e Grupo Pestana

Além da intervenção de Carlos Costa, a desafiar Albuquerque e apresentar a demissão e forçar eleições, o JPP deu particular atenção a uma questão regional.

Élvio Sousa confrontou o governo com a “dívida de milhões” de um grupo empresarial - Grupo Pestana tem um contencioso de 16 milhões com a Autoridade Tributária - e que, na Madeira, ganhou concessões de serviços, o que o deputado do JPP considera um processo pouco transparente.

Pedro Calado, vice-presidente do governo, garantiu que o que se verifica “não é uma dívida fiscal” mas, sim, uma contestação da empresa aos valores apontados pela Autoridade Tributária. Esclarecimentos que o próprio grupo empresarial já terá enviado ao JPP.

No debate também foi abordada a questão da ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo. Albuquerque disse aos deputados que o governo a preside não recebeu qualquer informação oficial sobre o vencedor do concurso. “Foi pedido um esclarecimento ao ministro das Infra-estruturas. Estou à espera”.

Esta foi a única sessão plenária desta semana, devido ao feriado de amanhã. O parlamentar volta a reunir-se, para uma sessão ordinária, na próxima semana.