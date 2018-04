Eleição repetida na Junta

Já há mexidas nos dois órgãos da Junta de Freguesia da Ribeira Brava. O executivo de Marco Martins e a Mesa da Assembleia, que era presidida por Aldina Maltez, renunciaram ao mandato para permitir nova eleição e consequente instalação destes dois órgãos. Este procedimento para (tentar) corrigir a ilegalidade que perdurava há seis meses, motivada pela indevida eleição de dois suplentes que ascenderam a vogais no executivo, vai de encontro aos pareceres emitidos, quer pela Direcção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa, quer pela ANAFRE.

Esta medida de recurso obrigou a novas eleições internas, realizadas na noite da passada terça-feira, situação que poderia colocar em risco a continuidade da polémica presidência de Marco Martins, caso tivesse de enfrentar lista opositora. Tal acabou por não acontecer, alegadamente devido à falta ‘forçada’ de um dos membros da Assembleia de Freguesia (9 do RB1 e 4 do PSD), que ficou retido no Continente devido aos constrangimentos ocorridos no Aeroporto da Madeira.

Como o PSD terá assegurado que iria votar em branco, a decisão ficava entregue, em exclusivo, aos eleitos da maioria. O que terá feito recuar o surgimento de uma segunda lista terá sido a falta da autarca que estava conotada com a facção dissidente (foi um dos 5 elementos do RB1 a votar contra a proposta do presidente da Junta na escaldante sessão anterior). O resultado da eleição para a Mesa da Assembleia de Freguesia, desta feita com Vítor Pereira - um dos suplentes que ilegalmente integrava o executivo – como candidato a presidente do órgão, encaixa no cenário tripartido: 4 votos a favor, 4 em branco e 4 nulos. Daí que a presença do 13º elemento poderia ter feito toda a diferença. Ainda assim, esta eleição com um resultado de clara minoria, deixa antever que o futuro deste órgão está longe de poder ser encarado como ‘favas contadas’.

No que diz respeito à presidência da Junta, Marco Martins foi ‘reeleito’, mas desta vez também com menos de metade dos votos expressos: 6 a favor, 4 brancos e 3 nulos. Na lista renovada, destaque para o saneamento de Helda Andrade. A agora ex-secretária - esposa de um vereador do RB1 - havia sido expulsa na última reunião do executivo, por discordar com o presidente. Cristina Pereira é a nova secretária do executivo.

Este é o mais recente desfecho resultante do imbróglio que tanta polémica gerou e deu azo a fortes divergências internas no seio da própria maioria (RB1). Conflito que parece agora ultrapassado com o desfecho desta ‘secreta’ reunião extraordinária, embora persista a ameaçadora incógnita resultante das ‘feridas’ abertas entre os eleitos do movimento que destronou o PSD do poder da Junta da Ribeira Brava.

Estes desenvolvimentos ocorridos na reunião extraordinária realizada na véspera do feriado da ‘Revolução’, resultaram da ordem de trabalhos, dominada pela ‘eleição dos órgãos da Junta, Executivo e Mesa da Assembleia de Freguesia, de acordo com a deliberação da reunião extraordinária do dia 9 de Abril, com base nos pareceres das entidades Direcção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa e da ANAFRE’. Para que fosse possível repetir a eleição e permitir novo auto de instalação, os autarcas que exerciam funções em ambos os órgãos terão renunciado ao mandato. De acordo com um jurista especialista em Direito Público, este procedimento tem como consequência a nulidade de todos os autos praticados durante o último meio ano de mandato ‘ilegal’. A acompanhar de perto o desenrolar desta decisiva Assembleia de Freguesia, presentes estiveram também o presidente e o vice-presidente da Câmara, Ricardo Nascimento e Rafael Sousa, respectivamente, e a presidente da Assembleia Municipal, Rita Abreu. Talvez por isso e ao contrário das anteriores reuniões escaldantes, dominadas pelos ânimos muitas vezes exaltados, desta feita Marco Martins “esteve muito calmo. Não parecia o mesmo”, revelou ao DIÁRIO, fonte ligada à autarquia.

Hoje há nova Assembleia de Freguesia

n Hoje há nova AssembleiaAgora que a principal trapalhada parece resolvida, já esta noite há nova Assembleia de Freguesia, desta feita ordinária. Convocada pela agora ex-presidente, Aldina Maltez, a ordem de trabalhos começa com a curiosa repartição na apreciação e votação da Prestação de Contas: primeiro relativas ao período entre 20 de Outubro e 31 de Dezembro de 2017 (gestão exclusiva do executivo RB1), depois, o mesmo procedimento, mas já referente ao último trimestre de 2017 (de 1 de Outubro a 31 de Dezembro). Consta ainda a apreciação de inventário dos bens e a primeira revisão ao Orçamento. Outros assuntos de interesse autárquico poderão também ser discutidos no final da ordem de trabalhos.

De acordo com a mesma fonte, esta Assembleia poderá fazer reacender a polémica. Não apenas porque os contestatários da actual governação parecem estar em maioria, mas porque poderá vir a ser posta em causa a legitimidade da ordem de trabalhos, nomeadamente a votação da Prestação de Contas, caso se confirme a nulidade de todos os autos praticados nos últimos seis meses pelo executivo de Marco Martins, consequência da comprovada irregularidade na instalação do órgão executivo.

Como tem sido habitual, tanto o presidente da Junta com a ex-presidente da Assembleia, mantiveram-se incontactáveis.