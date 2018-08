‘Electricidade da Madeira’ exige uma fortuna a Lisboa

A ‘Empresa de Electricidade da Madeira’ (EEM) pretende que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) lhe pague cerca de 87 milhões de euros relativos a direitos de passagem. Uma acção judicial com esse objectivo deu entrada há uma semana no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (TAFF).

O valor exigido resulta do acumular de pagamentos feitos pela EEM às autarquias...