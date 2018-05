“Ela não se escondeu da Segurança Social”

“Tem aqui uma fartura para a sua filha”. Esta foi a frase que ouvimos quando o carteiro chegou à casa de Beatriz Conceição, uma mãe que desesperava. No sítio da Achada Madeira, em São Vicente, a residente de 78 anos via-se impossibilitada, desde o início deste ano, de levantar a pensão da sua filha, que é inválida desde nascença.

Para que entenda da melhor forma toda esta situação, nós passamos a explicar. Helena Mendes tem 44 anos e não consegue levantar-se da cama, nem tão pouco falar, tendo inclusivamente de pagar, não há muito tempo, 58 euros para que lhe fizessem o Cartão de Cidadão em casa.

São 264 euros e 32 cêntimos que esta madeirense tem direito a receber, um valor que a sua mãe, até Dezembro de 2017, pôde levantar e que até nos encontrarmos “não deixavam”.

“Não me dão o dinheiro”, afirmou Beatriz Conceição, lamentando que aquele cheque que recebera naquela tarde, entregue pelo carteiro, tivesse de o mandar “outra vez para trás”, isto é, pela quarta vez desde o início de 2018.

“Não chego a perceber isto, nem sei de quem é a culpa. Eu nem sei ler!”, disse Beatriz Conceição, visivelmente emocionada, sobretudo por já nem ter dinheiro para comprar fraldas e medicamentos à filha.

“Uma doutora passou-me um atestado, porque a minha filha é inválida e não consegue levantar-se. Passou-me esse documento para ser eu a responsável por levantar o dinheiro da minha filha, mas agora não me deixam. Dizem que tem de ser ela a receber, mas como é que vou fazer? Não consigo tirar esta filha sozinha da cama”, alegou a septuagenária.

De acordo com Beatriz Conceição, esta tem “o poder de receber” a pensão e “está à vista de todos”, adiantando que existem “mais pessoas nesta situação, em São Vicente”, mais específicamente “da Falca para baixo”.

O caso até foi bater ao tribunal e disseram que Helena Mendes teria de comparecer. “Mas como é que eu a levo?”, questionou, criticando os custos que comportam uma deslocação até ao Funchal. “Eu sem um tostão tenho de ir ao Funchal de autocarro e daqui à cidade não são dez euros”, alertou, pedindo às entidades competentes que resolvessem este caso o quanto antes, abrindo as portas da sua casa a quem ouse desconfiar da veracidade do mesmo: “Ela está aqui, não se escondeu”, afirmou.

Segurança Social já entrou em contacto com a família

O Instituto de Segurança Social da Madeira, contactado pelo DIÁRIO, esclareceu que “tem conhecimento da situação e está articulado com a família em questão para a resolução célere dos constrangimentos existentes”.

No que concerne à presente situação a Segurança Social entrou em contacto com a família da beneficiária em causa e “já diligenciou no sentido de pagamento dos meses de Janeiro a Abril de 2018”, precisamente o tempo que Beatriz Conceição não recebia, nem podia levantar o dinheiro da filha. Ao todo a quantia ascende a aproximadamente 1.060 euros.

“Mais se informa que a 16 de Março de 2018 foi solicitado pela mãe da titular alteração de recebedor, nos termos propostos para o efeito”, afirma ainda a nota.

Lei Nacional mudou

n A situação em causa decorre do facto de a pensão social de invalidez de que era titular a beneficiária ter sido convertida na prestação social para inclusão, com efeitos a Janeiro de 2018, nos termos legais e como ocorreu em todo o território nacional. “Efectivamente, enquanto a extinta pensão social de invalidez era paga por vale de correio, a prestação social para inclusão é paga por carta cheque”, esclarece o Instituto de Segurança Social. “Assim, os pensionistas sociais que vinham recebendo a pensão social de invalidez através de vale de correio passaram a receber prestação social para inclusão obrigatoriamente através de carta cheque, enquanto a sua opção de pagamento não for por transferência bancária”, refere ainda a instituição, opção que para Beatriz Conceição “é complicada”.

Refira-se que, nos termos legais, a prestação social para inclusão só pode ser paga ao próprio beneficiário, ao seu representante legal ou ainda a procurador com procuração com poderes especiais para tal devidamente certificada, ‘poderes’ que a mãe de Helena Mendes tinha até agora.

Acontece agora que os cheques emitidos pelo Sistema de Segurança Social para efeitos de pagamento de prestações sociais estão parametrizados para serem não endossáveis, a fim de evitar situações de fraudes e de recebimentos indevidos. “Esta situação provocou constrangimento junto de alguns terceiros que oportunamente não solicitaram ao Sistema de Segurança Social para serem considerados como tal, para efeitos de recebimento e que vinham recebendo através dos CTT os anteriores vales de correio, por endosso, cujo recebimento desse modo agora se tornou inexequível”, esclarece.

Face aos constrangimentos verificados, o Instituto implementou, desde Janeiro de 2018, procedimentos tendentes a agilizar o efectivo recebimento da prestação social para a inclusão, designadamente, ao permitir que tais terceiros, incluindo instituições acolhedoras de cidadãos que se encontram impossibilitados de receber/gerir a prestação social para a inclusão de, através de mera declaração junto dos serviços de Segurança Social, se constituírem transitoriamente como recebedores da prestação”, conclui.