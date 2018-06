Eficácia do madeirense para aliar à coesão defensiva

“Quando chegar o número 7 vamos criar mais oportunidades de golo e com o Cris na equipa, a produção ofensiva será diferente”. Esta foi a análise do experiente José Fonte, logo após o empate (0-0) de Portugal diante da Bélgica, no passado sábado. Na verdade, a selecção nacional apresentou sinais bastante positivos num teste exigente. O que todos esperam agora é que a eficácia de Cristiano Ronaldo constitua uma aliança perfeita com a coesão defensiva já demonstrada pela selecção nacional. E tem tudo para ser realmente assim.

O melhor marcador de sempre da selecção nacional, com 81 golos, é aguardado com grande entusiasmo. Cristiano Ronaldo voltou a fazer uma temporada de grande nível, aumentando de rendimento ao longo de 2017/2018. Quer isto dizer que tem tudo para chegar à Rússia num excelente momento de forma, além de estar bastante motivado perante a possibilidade de continuar a fazer história pela selecção nacional.

No jogo diante da Bélgica, e perante a ausência de Cristiano Ronaldo, Fernando Santos optou por lançar Gonçalo Guedes no ‘onze’ como avançado-centro. O seleccionador foi tirando os apontamentos necessários, testando ainda uma ou outra selecção, terminando com André Silva como principal referência ofensiva (o jogador do AC Milan entrou em jogo aos 78 minutos).