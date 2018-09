Se é verdade que não há neste momento nenhum madeirense a representar as equipas do futebol jovem do FC Porto, esse facto é bem compensado pelo número de atletas ‘nados e formados’ na Região que alinham no Benfica (sete), Sporting (dois) e Vitória de Guimarães (um).

Nunca a Madeira teve tantos jovens futebolistas a marcarem a diferença nos principais clubes nacionais. Efeito Cristiano...