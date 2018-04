Educação em debate

‘Educar: Da Escola à Comunidade’ é o tema deste ano do V Seminário de Educação promovido pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, um encontro para debater questões ligadas ao ensino e abrir horizontes, a decorrer nos dias 11 e 12 de Maio no Museu de Imprensa Madeira. Vai contar com vários convidados, entre eles dois especialistas internacionais. César Bona e Jussi Virsunen trazem contributos em diferentes perspectivas.

César Bona é espanhol, foi um dos finalista em 2015 do Global Teacher Prize, um prémio internacional de um milhão de dólares, (mais de 808 mil euros à taxa de ontem) instituído pela Varkey Foundation para destacar a importância dos professores em todo o mundo e para premiar, a nível mundial, um professor que se tenha evidenciado pelo contributo nesta área. Bona não venceu, mas chegou a finalista. Destaca-se pela sua abordagem diferente. O professor acredita que não é produtivo fixar-se em metas de aprendizagem, mas antes estimular a criatividade e dar espaço às crianças para aprenderem ao seu ritmo.

“Para Bona, a missão dos professores é escutar os seus alunos, ir ao encontro dos seus interesses e das suas emoções, ver em cada um as suas potencialidades e dar-lhes ferramentas para que sejam crianças e adultos felizes, afinal “cada criança é um universo””, apresenta a autarquia câmara-lobense. O orador venceu ainda em dois anos consecutivos o prémio do Ministério da Cultura espanhol ‘CreArte’ por incentivar precisamente a criatividade. É regularmente convidado para dar palestra sobre esta sua visão do ensino e sobre a crença de que um futuro melhor começa na escola.

Jussi Virsunen é finlandês, é mestre em Educação, com uma larga experiência em liderança e gestão, da política às instituições de ensino. Partilha em conferências com o público factores que afectam o funcionamento das escolas e desafiam as lideranças, assim como estratégias a adoptar. “Virsunen baseia o seu conceito de liderança numa visão moderna e inteligente do indivíduo, com a mente aberta a novas ideias e conceitos, compreendendo as transformações que ocorrem de forma vertiginosa no nosso dia-a-dia”, destaca a Câmara, distinguida em 2017 como Cidade de Aprendizagem pela UNESCO. Neste evento em particular Virsunen vai falar sobre liderança moderna e inteligente.

Com o V Seminário de Educação... Educar: Da Escola à Comunidade, o executivo liderado por Pedro Coelho pretende envolver toda a comunidade educativa concelhia e regional para debater os desafios relacionados com o sistema de ensino e promover novas perspectivas nesta área, contando o encontro na abertura com a presença do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho.

Câmara de Lobos com os seus cerca de 5 mil alunos distribuídos pelos vários níveis de ensino assume-se como uma das maiores comunidades educativas da Região e o prémio Cidade de Aprendizagem é para o executivo um reconhecimento dos “progressos e investimentos locais ao nível da educação e da aprendizagem ao longo da vida, bem como o empenho do município na promoção da qualidade de vida da população e do trabalho em parceria, através do envolvimento dos agentes e instituições locais e regionais.”

Aos oradores internacionais, junta-se um painel de convidados nacionais. Pedro Rosário, director do Centro de Investigação em Psicologia e docente na Universidade do Minho, é formado em Psicologia da Educação, trabalha sobretudo nas áreas da Psicologia da Motivação, da Educação e da Instrução e vai abordar as auto-regulação e de estórias.

O bulling no recreio é um dos temas em que Carlos Neto se especializou. O professor catedrático na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa é investigador, autor de vários livros, tem trabalhado também no estudo do desenvolvimento de habilidades motoras e efeitos de situações de ensino, jogo e desenvolvimento da criança, rotinas de vida e independência de mobilidade em crianças e jovens. Falará sobre brincar e aprender.

Ana Vasconcelos é pedopsiquiatra, vai abordar nesta vinda à Madeira a da importância dos adultos serem bússolas empáticas para um bom cuidar das crianças e dos jovens. Licenciada em Medicina, a oradora especializou-se em Psiquiatria da Criança e do Adolescente. A par de exercer a profissão, dá também aulas nos cursos de pós-graduação e nos mestrados da área de Psicologia no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra.

O Seminário decorre ao longo de um dia e meio. As inscrições abrem na próxima segunda-feira, através do portal www.cm-camaradelobos.pt.