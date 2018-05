Educação Artística à volta de três temas

Um espaço de partilha e reflexão sobre questões actuais relacionadas com arte, educação e cultura. É isto que pretende ser o Congresso de Educação Artística promovido pela Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia. A 9.ª edição decorre de 5 e 7 de Setembro na Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia.

Conferências, sessões plenárias, workshops comunicações, lançamentos e momentos artísticos fazem parte do programa. Para já não há nomes divulgados, apenas temas principais à volta dos quais se vão desenvolver as intervenções dos convidados. No primeiro dia será debatida ‘A arte para todos: Da teoria à prática’; no segundo o destaque vai para ‘Ferramentas pedagógicas do século XXI’ e no último para a ‘Artes sem fronteiras: Narrativas globais em educação artística’.

Dar espaço para professores e investigadores divulgarem as boas práticas e resultados, proporcionar formação de curta duração e contribuir para a inovação educacional no domínio das artes são objectivos da organização para o IX Congresso de Educação Artística.

O prazo para entrega de propostas de comunicação/workshop termina quinta-feira. No dia 30 de Junho finda o prazo para as inscrições com desconto. O congresso está aberto ao público em geral, com enfoque nos professores, investigadores, estudantes e outros interessados nas questões educativas. P. H.