Eduardo ‘persegue o sonho’ no MIUT

Eduardo Excelente Pinto (33 anos) quer provar que a vida não termina com um diagnóstico de Esclerose Múltipla e Otosclerose, ao participar na edição de 2018 na prova maior (115 km) do MIUT® – Madeira Island Ultra Trail.

Em 2008, este português apaixonado pela corrida, foi-lhe diagnosticado otosclerose e, em 2017, esclerose múltipla, mas o atleta - que ao participar nestas provas realiza também uma angariação de fundos para a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla - acredita que “tudo é possível e que nunca devemos desistir dos nossos sonhos”.

Para atingir as suas metas, conta este ano com o apoio das Bolsas GAES, tendo sido seleccionado no passado mês de Fevereiro como um dos vencedores da segunda edição do programa ‘Persegue os teus sonhos’, uma iniciativa da líder ibérica em reabilitação auditiva, integrada na Fundação GAES Solidária, departamento de responsabilidade social da marca.

Em 2016, Eduardo teve de desistir do MIUT aos 60 quilómetros, devido a uma lesão. Assim, este ano o objectivo passa por “concluir o máximo de provas do circuito de Trail Ultra Endurance, da ATRP, com especial enfoque no Madeira Island Ultra Trail”.