Eduardo Cabrita vem empossar comandante da PSP

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai estar na Madeira na próxima terça-feira, dia 22 de Maio, para presidir à cerimónia de posse do comandante regional da Polícia de Segurança Pública.

O momento solene que marca o início de funções do superintendente Luís Simões à frente da instituição da PSP na Madeira está agendado para as 10 horas, no salão nobre do Comando Regional, no Funchal e conta também com a presença do director nacional da PSP, Luís Farinha. Para a cerimónia foram também convidados as várias entidades regionais.

Conforme o DIÁRIO avançou ontem na edição impressa, Luís Simões foi nomeado pelo ministro da Administração Interna e está de malas aviadas para assumir funções de comandante da PSP-Madeira. O superintendente tem vasta experiência na área operacional ligada à segurança nos estádios e ganhou notoriedade no combate e erradicação da violência no desporto tendo exercido funções de oficial de ligação da selecção nacional de futebol.

Natural de Torres Novas, Luís Filipe Cardoso de Sousa Simões tem 51 anos, é casado e pai de quatro filhos.

Chega à Madeira após concluir uma comissão de serviço que teve início em Setembro de 2015, no cargo de director de Operações da Direcção Nacional da PSP.

Durante esse período, coube-lhe a responsabilidade de organizar todo o plano de segurança em torno da selecção nacional de futebol que participou no Euro 2016 sob o comando técnico de Fernando Santos, em particular a deslocação a França, numa altura em que o país vivia sobressaltado devido às sucessivas ameaças de atentados terroristas.

No currículo do superintendente consta, entre outras, funções de director da Escola Prática de Polícia e de oficial de ligação junto da Embaixada de Portugal em Cabo Verde, cargo para o qual foi nomeado em Julho de 2012, ao abrigo do protocolo bilateral de cooperação técnico-policial para a assessoria e a área de formação nas vertentes de especialidade de agentes policiais.