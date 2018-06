Edna e Silvestre vencem prova no Imaculado

Silvestre Rodrigues, da ADRAP, e Edna Rodrigues, do Estreito, venceram ontem o XX Circuito do Imaculado Coração de Maria/CF Carvalheiro, prova integrada no Madeira a Correr, realizada ontem naquela freguesia do concelho do Funchal.

Na prova masculina, Silvestre Rodrigues concluiu os 4.350 metros do percurso em 13 minutos e 27 segundos, impondo-se na luta com Ivan Nunes (Clube de Atletismo do Funchal), que realizou mais 28 segundos. O pódio ficou completo com Élvio Silva, da mesma equipa, com o tempo de 13 minutos e 57 segundos.

Em femininos, Edna Rodrigues cortou a meta juntamente com a seu colega de equipa Daniela Sousa, acabando por vencer pela diferença de um escasso segundo. A vencedora cumpriu o percurso no tempo de 16 minutos e 25 segundos. O terceiro posto foi para Michele Faria, do Infante, que realizou mais 15 segundos do que a vencedora.

Colectivamente, a vitória foi para o Centro de Atletismo do Funchal, tanto em masculinos como em femininos. Nos homens, o VIP-RC foi segundo e o Mc Donald’s terceiro, enquanto nas senhoras completaram o pódio Infante e Corticeiras.

Nos outros escalões venceram José Manuel Reis (Marítimo), em cadeira de rodas, Lara Freitas e Lourenço Castro, em benjamins A, e Lara Castro, em benjamins B. Em infantis, Ana Correia (Corticeiras) foi a única participante.