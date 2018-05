Edifício Golden para venda

O processo de alienação do edifício do Golden Gate onde neste momento funcionam diversos serviços governamentais, entre os quais, a secretaria regional da Agricultura e Pescas, a Direcção Regional da Agricultura, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial e a Direcção Regional do Património - Serviços de Informática - terá o seu início até Agosto, apurou o DIÁRIO.

Ainda que esteja no plano do diálogo interno e de conversas muito circunscritas, é expectativa do governo liderado por Miguel Albuquerque que o prédio seja leiloado em hasta pública (vencerá a licitação mais elevada) permitindo não só um encaixe financeiro considerável pela venda de um dos mais emblemáticos prédios da cidade do Funchal, a exemplo do que sucedeu com o negócio do café/restaurante Golden Gate, licitado por 4,7 milhões de euros, mas também libertar um imóvel numa das zonas mais nobres da capital em possa tornar-se numa mais-valia para a economia madeirense ou tornar-se num contributo para a oferta de emprego.

Em mente, ou melhor, no processo de alienação deverá constar a obrigatoriedade de ser concretizado a requalificação e a exploração do imóvel numa unidade hoteleira. Uma hipótese que despertará o interesse de alguns investidores que, segundo apurámos, já terão feito manifestar a intenção de avançar para uma licitação caso o Governo avance para esta solução.

Esta opção governamental permitirá a “prossecução do interesse público e da boa administração da coisa pública” tal como sucederam noutras alienações que renderam dinheiro fresco.

E no lote dos investidores poderá surgir novamente o empresário Dionísio de Sousa, proprietário do restaurante/estalagem ‘Montanha’, em São Gonçalo, e vencedor da disputada corrida para a compra do edifício, baptizado de ‘Esquina do Mundo’ pelo escritor Ferreira de Castro. O emigrante madeirense com negócios em diversos sectores e em diferentes países da América Latina, poderá ver nesta oportunidade uma forma de voltar a lançar uma proposta, de resto, sabe-se que o investidor terá adquirido uma cave pertencente a uma instituição de crédito no mesmo edifício.

O próximo passo poderia ser o avanço para a arrematação do imóvel, mas sem que para isso atire a ‘casa pela janela’, ou seja, sem forçar a um dispêndio de um balúrdio pela compra como há quem julgue pensar pelo simples facto de ter chegado a ripostar as 33 vezes licitações verbais que foram efectuadas na compra do espaço de restauração. Desta vez pode não chegar a tanto, dizem-nos.

Património gere

Tal como acontece nestes casos de alienação de imóveis, a Direcção Regional do Património e de Gestão dos Serviços Partilhados é chamada a elaborar um extenso dossier, iniciando o processo de alienação do imóvel através de hasta pública. O valor base de licitação será parte fundamental de um relatório que os interessados saberão antecipadamente.

Certo é que existem alguns imóveis à venda na baixa do Funchal, alguns ultrapassam os 2,1 milhões de euros, o que serve de base de comparação, isso mesmo foi confirmado ao DIÁRIO por uma consultora de uma empresa que se dedica à compra e venda de propriedade tendo em carteira imóveis nas principais ruas do Funchal. Ainda assim, escusou-se avançar com um preço de mercado justamente por sublinhar que existem critérios como o estado ou ano da construção, que segundo esta especialista influência em muito o valor do imóvel.

Especulação

Ontem, em diversos corredores do Governo, a venda do Golden Gate era falada à boca pequena. O nosso jornal sabe que, se houver alienação, o actual prédio onde está a Direcção de Serviços de Alimentação e Veterinária, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, pode ser um local em que encaixaria a secretaria regional da Agricultura e Pescas ou a Direcção Regional da Agricultura que actualmente funcionam entre o 3.º e 5º piso do Golden Gate, mas seriam necessárias obras antes de acontecer uma deslocalização.

Outra solução será preciso encontrar para o IDE - Instituto de Desenvolvimento Empresarial que também está sediado no Golden, mas neste caso o Tecnópolo não passa, para já, de mera hipótese.

Hotelaria na baixa

Recentemente, o DIÁRIO deu conta na sua edição de 28 de Abril que quase todo o quarteirão que é ladeado pela Rua da Alfândega e pela Rua dos Murças, a escassos metros do Golden, vai acolher dentro de dois anos um hotel urbano de quatro estrelas premium. O investimento que ronda os 20 milhões de euros é da responsabilidade de Anacleto Teixeira, empresário madeirense natural do Faial que pretende recuperar vários edifícios no Funchal, de modo a que se tornem apetecíveis para as marcas internacionais, que operam tanto na hotelaria, como na restauração. A exploração da unidade hoteleira com 112 quartos por um período de 25 a 30 anos, em regime de aluguer fixo, vai ser concessionada ao grupo Barceló.