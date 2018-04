Marítimo poderá ter quatro equipas seniores

O Marítimo, na época 2018/19, poderá participar com quatro equipas no contexto do futebol sénior, sendo duas delas profissionais. Isto caso venha a alinhar no anunciado Campeonato Nacional de Sub-23, que a Federação Portuguesa de Futebol quer avançar já na próxima época. Sem falar na formação júnior, apostada em regressar aos nacionais.

Neste contexto, naturalmente para além da formação principal, que discute ainda o 5º lugar na I Liga, o Marítimo manterá a equipa B no Campeonato de Portugal e a equipa C na Divisão de Honra da Associação de Futebol da Madeira.

De resto, o Marítimo já manifestou a sua vontade em participar no nacional de Sub-23, vontade essa igualmente manifestada pelo Sporting e Benfica, e ainda Sporting de Braga, V. Guimarães, Belenenses e Portimonense.

A F. P. F. pressiona os clubes para que a prova arranque já na próxima temporada e, para o efeito, o organismo que tutela o futebol em Portugal já prorrogou o prazo de inscrição, que terminava nesta segunda-feira, de forma a proceder a alguns ajustes nos regulamentos, anunciando-se que, ao contrário do inicialmente previsto, a prova terá entre 12 a 16 equipas e apenas numa divisão.

Carlos Pereira reafirmou ontem as intenções que tinham saído da última reunião do G15, ocorrida na semana passada . “Os clubes necessitam de esclarecer um conjunto de dúvidas relativamente aos regulamentos, antes de avançarem de forma definitiva”, reforçou, estando agora a Federação a ultimar os pormenores de forma a que, na próxima reunião dos G15, os clubes possam já estar na posse de toda a documentação que lhes permita aclarar as suas posições e tomarem uma decisão final.

Equipa B tem dados muitos frutos

O Marítimo acha que manter a equipa B no Campeonato de Portugal - desde que os ‘bês’ nasceram, em 1999/2000, apenas por três vezes não estiveram na Segunda B ou agora no Campeonato de Portugal e com frutos colhidos - pois o índice de competitividade é mais apelativo para a formação dos jogadores. Mas os Sub-23 poderão abrir uma janela de oportunidade a outros jogadores, fundamentalmente madeirenses, que nem na equipa B têm possibilidades de jogar, enquanto a equipa C, que representa o clube, manter-se-á nos moldes actuais. Para o efeito, o Marítimo vai utilizar os estádios de Machico e Camacha, para além do seu complexo desportivo. Uma situação ainda em embrião, mas que poderá ser palpável no decorrer da próxima temporada.