Eber Bessa rescindiu e já voltou ao Brasil

Eber Bessa já não é jogador do Marítimo. O médio brasileiro antecipou a sua saída do clube, depois de ter chegado a acordo com a SAD maritimista para rescindir o contrato que terminava no final da presente temporada e desde o último domingo que já está em Belo Horizonte, no Brasil.

Eber Henrique Ferreira Bessa, 26 anos, chegou para o Marítimo na temporada 2014/15, cedido pelo Cruzeiro até Dezembro de 2014, acabando por assinar um contrato a título definitivo em Janeiro de 2015. Nesta primeira temporada, apenas foi utilizado na segunda metade do campeonato, participando em 10 jogos na Liga (14 no total, somando dois na Taça da Liga e quatro na equipa B), obtendo um golo no Bessa, na vitória sobre o Boavista por 2-0.

Esta época começou como titular, participando nos quatro jogos para a Liga Europa em que o Marítimo esteve inserido, e na I Liga (na primeira jornada foi o autor do único golo verde-rubro na vitória sobre o Paços de Ferreira), mas progressivamente foi perdendo espaço na equipa. A sua última aparição em jogos na Liga aconteceu na Vila das Aves (0-0), a 17 de Fevereiro, na 23ª jornada, deixando depois de entrar nas opções de Daniel Ramos. Na ponta final da presente época transitou mesmo para a equipa B, pela qual fez ainda os dois últimos jogos no Campeonato de Portugal.

Eber Bessa deixa o Marítimo com um total de 103 jogos pela equipa principal em todas as competições e seis golos averbados.

Ricke Sena também rescindiu

Quem também já rescindiu o contrato com o Marítimo foi o brasileiro Rick Sena. O jovem avançado brasileiro, 20 anos, veio do Cruzeiro no inicio da temporada, mas não vingou na equipa A, passando a jogar pela formação secundária, tendo, no Campeonato de Portugal, feito cinco golos em 17 jogos. Mas desde há muito também que deixara de entrar nas opções de Ludgero Castro, acabando agora por rescindir um contrato que tinha a duração até 2020.

Mais três estão de saída

Mas, para além de Eber Bessa, é um dado adquirido que outros jogadores, igualmente em final de contrato, estão de abalada do Marítimo. São eles o belga/turco Erdem Sen, o arménio Ghazaryan e Luís Martins. O lateral esquerdo português, que estava emprestado pelo Granada, já não joga desde a derrota com o Portimonense nos Barreiros, enquanto os restantes ainda têm sido opção de Daniel Ramos a partir do banco.