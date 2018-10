“É uma vigarice o que o Estado português está a fazer à Região”

O Governo da República anunciou que a taxa de juros do empréstimo de 1,5 mil milhões de euros à Região iria sofrer uma redução. A proposta do Orçamento do Estado para 2019 já inclui essa medida, antevendo-se que passe dos 3,375% para 2,8% acrescidos de 0,15% de spread (total da nova taxa 2,95%). Além da redução ficar muito aquém do desejado pelo Governo Regional, que seria a fixação...