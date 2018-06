“É um sonho jogar ao lado do nosso capitão”

André Silva disse ontem que Cristiano Ronaldo “torna as coisas mais fáceis” e admitiu ser um “sonho” jogar ao lado do ‘capitão’ de Portugal, que disputa o Mundial’2018. “Jogar ao lado do Cristiano Ronaldo é um sonho. Ele torna as coisas mais fáceis, visto que é o melhor jogador do mundo. As coisas saem mais naturais. Às vezes, os passes que seriam mais difíceis para alguns jogadores, o Cristiano facilita. Entendemo-nos muito bem e fico muito feliz por actuar ao lado dele”, assumiu.

André Silva fez toda a campanha de apuramento ao lado do madeirense, mas foi suplente na estreia com a Espanha (3-3), preterido por Gonçalo Guedes, e entrando aos 80 minutos num desafio em que Cristiano Ronaldo fez um ‘hat-trick’, liderando, para já, os melhores marcadores da prova. Ao que tudo indica André Silva deve recuperar a titularidade, amanhã, diante de Marrocos.

O próximo desafio luso é diante de um adversário mais talhado para as suas características, uma vez que Portugal precisa de uma referência física na área, quando é esperado que o campeão da Europa assuma as despesas do encontro. “É trabalho do mister saber se jogo ou não, (definir) quem joga. Acho que tenho trabalhado todos os dias, dando o máximo nos treinos, como todos os atletas. Todos querem entrar na equipa titular, claro, todos concordamos com as escolhas do mister e esperamos uma oportunidade, mas ficamos bem se Portugal vencer”, vincou.

O avançado do AC Milan, que tem 12 golos em 23 internacionalizações e fez dupla eficaz com Cristiano Ronaldo no apuramento, escusou-se a dizer o que ganha a equipa das ‘quinas’ com a sua inclusão.

“Cristiano Ronaldo é o nosso ‘capitão’. Quando espera que faça alguma coisa, estou sempre lá e quando eu preciso ele também está. Com as movimentações que fazemos abrimos espaços um para o outro. As coisas no passado correram bem. Que seja da mesma maneira no futuro”, concluiu.

Mais fortes, mas atenção...

André Silva admitiu que considera Portugal “mais forte do que Marrocos”, mas avisou para a imprevisibilidade que são os desafios num Mundial. “Considero Portugal mais forte do que Marrocos e várias outras selecções, mas não quero estar a dizer que vamos vencer que vai ser fácil. Temos todo o respeito por todas as selecções. Todos os jogos são difíceis, ainda por cima num mundial. Mentiria se não dissesse que não éramos mais fortes”, assumiu.

Acredita que Portugal vai defrontar um Marrocos mais empenhado do que nunca para triunfar, pois está sem margem de erro no Mundial. “Visto que no primeiro jogo perderam, irão dar tudo. Não têm outra solução, vão ter der jogar o máximo para vencer”, justificou, após a derrota dos norte-africanos por 1-0 com o Irão de Carlos Queiroz.