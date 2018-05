“O que o Governo Regional está a fazer à Câmara do Funchal, usando a ARM e as finanças, é um ataque a toda a população do Funchal com objectivos partidários”. A acusação é de Célia Pessegueiro, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, que sai em defesa da autarquia funchalense e critica a “cobarde” execução fiscal movida pela Águas e Resíduos da Madeira – ARM.

A autarca ponta-solense, que assegura estar a pagar os valores facturados pela ARM, porque esses valores, quer no fornecimento de água em alta, quer pelo depósito de resíduos na Meia Serra, não foram alterados, repudia o “ataque” eleitoralista que o Governo quer impor na mais importante autarquia da Região.

“Toda a gente sabe que no próximo ano há eleições regionais, e está à vista de todos que não importa a forma, o que interessa é atacar Paulo Cafôfo, nem que para isso tenham de bloquear as contas do município e atrapalhar a vida das pessoas e das empresas, ou seja bloquear o Funchal”, acusa.

Por entender que o contencioso que opõe a Câmara do Funchal à ARM é em defesa dos cidadãos e munícipes, Célia Pessegueiro elogia a postura do executivo camarário, ao mesmo tempo que repudia a traição movida pela empresa de capitais exclusivamente públicos que tem por objecto a exploração e a gestão do sistema multimunicipal de águas e de resíduos da Região Autónoma da Madeira.

“É um ataque cobarde porque os pagamentos à ARM estão a ser feitos. O que a Câmara do Funchal se recusa a pagar, e bem, são os aumentos decididos unilateralmente pela empresa do Governo”, esclarece. A envolvência dos dois principais governantes do executivo regional neste processo é também lembrada pela autarca socialista.

“Um processo que, aliás, vem já do tempo que Miguel Albuquerque era presidente de Câmara e Pedro Calado vice-presidente. Se calhar as pessoas já não se lembram, mas é um facto, contestaram a ARM (na altura a Valor Ambiente) e até chegaram a contratar a gestão de resíduos do município a outra empresa por um terço do valor que pagavam à empresa do governo. Ora, a mudança do Largo do Município para a Quinta Vigia fez esquecer os princípios que defendiam e partem agora para o ataque por razões de agenda partidária, toda a gente percebe isso”, considera.

Na opinião daquela que é a primeira e única mulher eleita presidente de Câmara na Região, “é inadmissível que um Município, independentemente da sua cor, seja posto em causa desta forma irresponsável porque defende os seus munícipes”, diz.

Revoltada com este ataque sem precedentes, Célia Pessegueiro considera que “é urgente repensar a gestão da água e dos resíduos porque esta dualidade de critérios está a criar um fosso entre os municípios que, em defesa da sua população, não querem abdicar da sua responsabilidade e dever legal, e os municípios que passaram para a ARM, sem medir as consequências para a população que agora paga a factura desta gestão duvidosa da ARM, para não dizer danosa”, concretizou.