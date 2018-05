Uma calmaria. Assim descrevemos o ambiente que se vivia durante a manhã de ontem no Centro Hospitalar do Funchal, unidade de saúde visivelmente afectada pela adesão dos médicos ao último dos três dias de greve nacional. Corredores e salas de espera completamente às moscas explicam os números da adesão a esta paralisação, que se cifrou nos 75%.

Lídia Ferreira, delegada do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), na Madeira, avançou com números específicos. “O Bloco Operatório aderiu em 83%, Gastroenterologia 80%, Ortopedia 50%, Ginecologia 63%, Urologia 100%, Reabilitação e Medicina Física 100%, Oftalmologia 100%, Cirurgia Pediátrica 100%, Cirurgia Plástica 100%, Neurologia 83%, Medicina Interna não há uma percentagem fiável, mas anda à volta de 35%”, disse Lídia Ferreira, estimando em 75% a percentagem global da adesão à greve.

De acordo com Lídia Ferreira, “os médicos não aderiram a estes três dias de greve com o intuito de prejudicar os doentes”, tendo havido inclusivamente colegas que fizeram greve, juntamente com outros, de uma forma rotativa, “para poderem manifestar a opinião médica” sem prejudicar os serviços, “tentando distribuir o mal pelas aldeias”.

Serviço de Pediatria funcionou

À saída do serviço de Pediatria estava Rosa Varela, que acompanhou o filho numa consulta e que não se sentiu afectada pela paralisação. “Estive há volta de três horas com o meu filho. Não senti os efeitos da greve. Cheguei às 7 horas da manhã ao serviço de pediatria e estava vazio, não tinha utentes. A médica disse que não fez greve porque isto são situações importantes, mas havia um transtorno porque a enfermeira responsável por dar as vacinas não estava”, explicou a mãe de Rúben Varela.

Consultas externas às moscas

Mais abaixo, nas consultas externas, o paradigma mudou drasticamente. Muita gente a voltar para trás com as suas consultas a terem de ser adiadas, especialmente pessoas que não residem no Funchal, como foi o caso de Ermínia Gramilho e Martinha Gramilho, provenientes da Quinta Grande. “Marcaram uma consulta e a médica está de férias. Ela nem marcou a consulta no computador. A atender foi rápido, disseram-me logo que não ia ser atendida. É uma coisa demais”, começou por referir a filha, visivelmente transtornada pelo ocorrido.

Enquanto falávamos com Martinha, curiosamente, passou uma vizinha da nossa entrevistada. Maria Cabo foi uma das pessoas afectadas pela greve, mas até mostrou boa disposição. “Ora vamos lá embora com a bolsa às costas como se trouxe”, referiu a também residente na Quinta Grande, mais concretamente das Fontainhas.

“É por causa da greve que estou a voltar para trás. Cheguei às 10 horas e disseram-me para ir à secretaria às 11, para depois me dizerem que não havia consulta. Vim de propósito ao Funchal para ter a consulta”, lamentou Maria Cabo, despedindo-se de seguida, com pressa para apanhar o autocarro.

À espera de outro transporte, neste caso o táxi, estava Martinha, com quem reatámos a conversa. “Pedi o transporte de táxi e não me queriam dar o papel para entregar ao taxista. Fizeram uma confusão que eu não tinha marcado. Como é que ia pagar o transporte? Venho da Quinta Grande e só para ir pago 49 euros”, disse.

“É um direito deles e eu concordo”

Paulo Santos e Elisabete Santos foram também outros dos afectados pela greve. A mulher, grávida, ia a uma consulta de rotina, que foi adiada para hoje. “Foi algo rotineiro. A consulta já estava marcada e agendaram para amanhã. Afectou-nos porque tivemos de vir aqui, mas não é nada de especial. Estivemos à espera cinco minutos”, adiantou Paulo Santos, aplaudindo a paralisação dos médicos: “É um direito deles e eu concordo”.

À medida que íamos falando com os funcionários sobre a greve, muitos deles afirmavam que a adesão “está à vista de todos”, sendo que um deles chegou mesmo a dizer que “a Saúde na Madeira está uma desgraça” e que quando há greve adere “sempre”. De resto, estes assistentes preferiram ficar no anonimato.

Balanço contraditório

Segundos os dados recolhidos durante os três dias de greve (8, 9 e 10 de Maio), em relação aos números de adesão referentes aos profissionais do Serviço de Saúde da Madeira, existe um balanço contraditório entre os indicadores apresentados pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e o SESARAM.

Nesse sentido, comecemos pelas percentagens apresentadas pelo SIM. De acordo com a delegada Lídia Ferreira, a adesão à greve dos médicos na Madeira situou-se nos 75% durante os três dias, com o bloco operatório a cancelar várias cirurgias, estando fora desta equação as intervenções urgentes, com os serviços mínimos a estarem salvaguardados.

No primeiro dia a adesão à greve no bloco operatório do Hospital Central do Funchal foi de 100%, mas das seis salas, três estavam operacionais.

Já de acordo com o SESARAM a adesão à greve dos médicos da Madeira rondou durante os três dias os 30%. Além disso, 60% dos médicos não compareceram para as consultas externas, o que acaba por exemplificar os muitos utentes que encontrámos a sair e que foram para casa com a garantia de que o SESARAM iria ligar para agendar consulta.

Passando em revista os três dias de greve e começando no dia 8 de Maio, segundo os dados disponibilizados pelo SESARAM no seu site, no que concerne aos cuidados de saúde hospitalares o turno da manhã aderiu em 28,96% à greve, enquanto no turno da tarde o número subiu para 29,28%.

Já nos cuidados de saúde primários o turno da manhã representou 29,46% de adesão, ao passo que no turno da tarde a subida é considerável: 36,84%.

Anteontem, dia 9 de Maio, os cuidados de saúde hospitalar registaram uma adesão de 30,60% no turno da manhã e 31,28% no turno da tarde. Nos cuidados de saúde primários os indicadores foram superiores: 36,54% no turno da manhã e igual número no turno da tarde.

Durante o dia de ontem, o SESARAM registou nos cuidados de saúde hospitalares uma afluência de 31,53% no turno da manhã e de 30,37% durante a tarde, seguindo-se os cuidados de saúde primários que cifraram a sua adesão nos 37,74% na manhã e 43,33% à tarde.