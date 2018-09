“É pena uma escola tão nova poder fechar”

Apesar de oficialmente ‘extinta’, a Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos com Pré-Escolar do Curral das Freiras ainda ‘sobrevive’ de ‘portas abertas’. Pelo menos mais este ano lectivo, onde contará com pouco mais de 200 alunos distribuídos pelos dez níveis de ensino: do 1º ao 9º ano de escolaridade e no Pré-escolar.

Comparativamente ao último ano lectivo, ascende a duas dezenas...