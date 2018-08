É nas férias que mais se trabalha

É segunda-feira, 20 de Agosto, véspera de feriado no Funchal e quase todos os serviços públicos estão a funcionar ‘a meio gás’, com muitos funcionários de férias e boa parte da população a aproveitar o bom tempo para uma ida à praia. Contudo, na Loja do Cidadão vive-se um dos dias mais intensos de trabalho de todo o ano, com cerca de três mil atendimentos. Um dos serviços mais procurados...