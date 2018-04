“É muito difícil ser-se leitor hoje em dia

Aos 35 anos e com três livros juvenis publicados, Ana Pessoa é a autora portuguesa que integra a selecção Aarhus39, composta por 39 escritores europeus de literatura infanto-juvenil, com menos de 40 anos, considerados mais promissores e relevantes.

Natural de Lisboa, mas a viver em Bruxelas há 11 anos, Ana Pessoa foi a autora convidada pelo ABM - Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira para a iniciativa ‘Conversas com um escritor’, que assinalou as comemorações do Dia Mundial do Livro, na passada segunda-feira.

Depois de uma manhã passada com alunos de escolas da Região, que ao longo do corrente ano lectivo trabalharam sobre os seus livros (’Mary John’, ‘Supergigante’ e ‘O Caderno Vermelho da Rapariga Karateca’), Ana Pessoa falou ao DIÁRIO sobre a leitura e a escrita, sobre literatura juvenil, sobre a importância dos livros na sua vida e sobre como hoje, num mundo que se alimenta do imediatismo, é cada vez mais difícil sermos leitores.

Os livros foram algo que a cativaram desde cedo? Sim, os livros fizeram parte da minha infância, mas não posso dizer que tenha crescido numa casa de leitores. Em casa havia livros, mas essa descoberta da leitura, que se deu cedo, aconteceu na escola. Os professores foram muito importantes. Tinha uma professora que organizava o que ela chamava de ‘A Biblioteca Vai à Sala de Aula’ e trazia carrinhos com livros e foi assim que eu comecei a explorar os livros e escolher aquilo que queria ler. É importante essa ideia de termos acesso a vários livros e escolher aquele que nos diz alguma coisa, seja pelo título, pela capa, ou pela primeira frase....

Como se dá a passagem da leitura para a escrita? É algo perfeitamente interligado? Acho que está interligado. Até nesse ambiente de escola, aprendemos a ler, escrevendo também, e a escrever, lendo. O que aconteceu, no meu caso, foi nunca ter deixado de ler e nunca ter deixado de escrever. Acho que esta experiência na escrita criativa tem muita a ver com as primeiras experiências de infância, quando elas correm bem, então temos a motivação certa para continuar a desenvolver essa capacidade.

Portanto a escrita também começou cedo? Sim. Desde que eu aprendi a escrever que comecei a escrever histórias, pequenos poemas.... Era algo que me dava muito prazer, mas só me apercebi que aquilo era qualquer coisa boa ou qualquer coisa única quando, no final do quarto ano, a minha professora primária disse, especificamente a mim, “Ana não pares de escrever”. Acho que isso foi o passo para descobrir que essa paixão existia. Quer dizer, eu tinha consciência de que havia prazer, mas a partir daí tornou-se evidente.

Então foi aí que soube que queria escrever? Apercebi-me que a escrita era uma expressividade que era natural em mim e que funcionava, que eu realmente sabia contar uma história. Acho que com essa despedida dessa professora que me disse para nunca deixar de escrever, isso para mim foi fundamental.

E porquê os livros infanto-juvenis? Há quem ache que é mais fácil escrever para crianças e jovens, mas isso não é bem verdade, pois não? Não, de todo. E depois há esse problema do infanto-juvenil que as pessoas associam muito à infância e a adolescência é sempre aquela terra incógnita, que não pertence a lado de nenhum, porque está próximo do mundo adulto, mas ainda não é uma leitura adulta. Escrever literatura juvenil é escrever literatura e aconteceu um pouco por acaso. Sempre escrevi, escrevia contos que eu achava que era para adultos, mas o meu primeiro livro foi um livro que recebeu o Prémio Branquinho da Fonseca como Literatura Juvenil, comecei a trabalhar com o Planeta Tangerina, foi um livro que estreou uma colecção juvenil e correu bem e eu continuei nesse registo.

Mas porque é que houve essa motivação inicial? Acho que como moro fora de Portugal há muitos anos, penso que quando regresso à língua e regresso à escrita, é sempre um regresso ao passado, a esses anos de infância, de adolescência, da universidade também, porque foram anos de estudante e a minha vida adulta é uma coisa que não tem muito a ver com esse universo que é Portugal para mim.

E não está posta de parte uma incursão na literatura de adultos? Claro que não. Mas realmente as vozes que me têm aparecido são vozes muito jovens. Talvez porque acontece um pouco quando nos especializamos, parece que aprendemos cada vez mais sobre um universo cada vez mais pequeno e também nos apercebemos que o pouco que sabemos é muito maior. Quando se se fala em literatura juvenil achamos que é um segmento literário e depois percebemos que há todo um mundo dentro da literatura juvenil e acho que, talvez por aí, vou sempre descobrindo desafios novos, e sempre descobrindo vozes novos, que me trazem sempre a essa área.

Até porque dentro da literatura juvenil há vário géneros literários, do romance aos contos, da poesia aos livros de auto-ajuda... Sim, acho que normalmente me tem acontecido um desafio de forma. Eu no ‘Caderno Vermelho da Rapariga Karateca’ quis explorar a forma de um caderno, que é um espaço de fragmentos onde podem acontecer todas as coisas e basta olhar para os nossos apontamentos num caderno que podem ser receitas, listas de supermercados, poemas, podem ser citações, qualquer coisa que ouvimos ou que lemos... E eu quis fazer um livro em fragmentos. Não é um diário, é um caderno precisamente por isso, é um livro onde acontecem muitas coisas: há trabalhos de casa, há histórias de ficção, mas também há histórias íntimas, poemas... Depois no caso do ‘Supergigante’ foi um livro que partiu muito mais de uma corrida, de como escrever um livro com frases gigantes, emocionalmente fortes, o desafio foi esse, de um rapaz que está a correr do princípio ao fim da história. O terceiro romance surgiu, bem, antes da personagem surgiu a ideia de escrever uma carta, portanto o romance é todo uma carta do princípio ao fim, assim num tom por vezes acusatório, e é um livro que é, no fundo, um ajuste de contas, uma carta de uma rapariga a um amigo de infância.

E o próximo, já está na forja? Fui mãe há cinco meses e estou numa fase em que a maternidade está a ocupar toda a minha existência, mas consigo trabalhar dentro da minha cabeça e estão a surgir coisas...

Foi incluída na selecção Aarhus39, composta por 39 escritores europeus de literatura infanto-juvenil, com menos de 40 anos, considerados mais promissores e relevantes. Estava à espera disto? Não e na verdade é até um bocado triste, porque isto é uma selecção europeia e, na verdade, eu sendo uma autora europeia, não tinha a noção de qual era o meu contributo, porque eu não sei o que é feito nos outros países. Sabemos o que é publicado nos Estados Unidos, quase diariamente, sabemos o que é publicado no Reino Unido, pela língua inglesa, mas eu vivo em Bruxelas e não tenho acesso nenhum ao que é feito em termos de literatura francesa ou espanhola, o que é estranho. Eu sou portuguesa e como é que é possível eu não saber o que é feito em termos de literatura juvenil em Espanha? Isto é um problema de tradução...

Como assim? Faz-se cada vez menos, os tradutores são muito maltratados, a língua do Mundo é a língua da tradução e se não há esse investimento então os autores gregos não vão chegar a Portugal, os autores lituanos não vão chegar à Bélgica, os autores finlandeses não vão chegar a Espanha e é um empobrecimento muito grande porque ficamos reféns de uma cultura que não é a nossa. Acho óptimo que conheçamos a literatura norte-americana e inglesa, mas é pobre, tendo em conta que estamos numa união que é uma União Europeia e não sermos mais europeus em termos culturais. Esta selecção serviu, no meu ponto de vista, para mostrar a nossa falta de conhecimento sobre o que é feito na Europa.

Em que área por exemplo? Eu não fazia ideia que havia tanta gente nova a escrever e que os contextos eram tão diferentes. Que havia uma geração a fazer um trabalho nesta área. Que tenho mais em comum com autores da Finlândia do que tenho com autores americanos, mas não conheço o trabalho deles, porque esse trabalho não está traduzido para o Português.... E a verdade é que Portugal está muito sozinho. Nós não conhecemos o que é feito ao nosso lado, em Espanha. Portanto este encontro foi muito importante para isso, para nos por em contacto, para perceber que existimos e que temos linguagens diferentes, e podermos falar sobre isso. Foi muito bom.

Falávamos no início de como é que surgiram os livros na sua vida e esteve hoje numa iniciativa de interacção e diálogo com os seus leitores. É importante haver este incentivo para a leitura e para os livros, quer por parte da família, quer por parte da escola, desde muito cedo? Sim. É muito difícil ser-se leitor, especialmente num mundo como é hoje em dia, que é um mundo rápido, é um mundo que não é processo. É um mundo de acesso à informação como nunca antes houve, com imensa informação à distância de um clique, mas em que o conhecimento é uma coisa mais rara, mais difícil. Ter informação, pensar sobre a informação e a leitura é uma actividade que exige concentração, que exige silêncio, exige também capacidade de imaginação e, nesse sentido, é uma actividade muito exigente e que está em concorrência com actividades muito mais fáceis. Por isso acho fundamental haver estes alicerces que são os professores, são os bibliotecários, são os professores bibliotecários nas escolas, são os pais e são também estas iniciativas, porque trabalhar um livro é uma coisa, ler um livro e gostar dele é outra coisa, e depois encontrar-se com o escritor, perceber que o escritor é uma pessoa normal, que conta histórias, desmistifica um pouco a ideia erudita que temos da literatura. Pensamos muitas vezes que a literatura é uma coisa bem comportada, inacessível, seca e é o contrário disso: é o que há de mais emocional na nossa expressividade.

E aprende-se sempre nestes encontros com os leitores? Eles retiram qualquer coisa, mas acho que quem acaba por retirar mais sou eu, pelos contributos que dão, pelas perguntas, pelas leituras que fazem e como fazem. Porque uma coisa é a intenção do autor, mas também é importante a leitura que eles fazem, que muitas vezes não tem nada a ver com a intenção do autor e que tem muito mais a ver com a vida deles, com as leituras que já fizeram.

Imagina a sua vida sem livros? Não. Seria uma vida muito menos interessante. É claro que há muita gente a viver vidas interessantes sem livros, mas seria negar toda a minha experiência neste mundo. Não sei como seria.