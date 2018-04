“É mais rápida e tem menor custo do que a Internet”

Paulo Cardoso do Amaral é um dos oradores presentes nas ‘Conferências da Inovação e Futuro’, a realizar-se no dia 3 de Maio, em pleno Centro de Congressos da Madeira. O professor na Universidade Católica de Lisboa vem à Região falar sobre o blockchain e esclarece que esta evolução tecnológica tem de ser encarada como uma oportunidade.

Que temática vai abordar nesta conferência?

Vou abordar o tema ligado às criptomoedas e às tecnologias relacionadas com as criptomoedas, como o blockchain. Basicamente vou falar sobre esses assuntos, que importam salientar e precisam de ser esclarecidos ao máximo de pessoas possível.

Há uns dias, numa outra conferência, afirmou que o impacto do blockchain pode ser maior que o da Internet em 1994. Porquê? Sim. Isso pode acontecer. Aquilo que a web fez de 94 a esta parte foi simplificar o acesso das pessoas à sociedade da informação, portanto, reduziu o custo de acesso. Antes tínhamos o boca a boca e as páginas amarelas, hoje basta ir à web e pesquisar a informação com muito mais facilidade, o que significa que podemos chegar aos clientes com muito mais facilidade e quando falo em empresas, falo nas próprias pessoas. E vejamos o que aconteceu ao mundo por causa disso, por exemplo, as pessoas deixaram de ir ao banco, porque têm acesso aos seus dados na web. Há todo um conjunto de comportamentos que transformaram as nossas vidas por causa disso. Mexeu com o custo do acesso à informação das pessoas. O blockchain, como tecnologia, permite mexer no custo do acesso à informação de ecossistemas inteiros, o que significa que as mudanças que aí vêm, não são mudanças só para as empresas, portanto o impacto poderá ser muito maior. Na web não sabíamos como ia ser adoptada e agora também não sabemos como o blockchain será adoptado e em que medida, mas se for é por causa desta característica: mexe na confiança, é mais rápida e tem menor custo.

O potencial do blockchain é então muito maior do que apenas a criptomoeda? Exactamente. A chamada bitcoin foi só o primeiro exemplo, e já tem nove anos, da utilização da blockchain para guardar esses códigos que podem ser transformados em criptomoeda. A blockchain pode guardar outras coisas para além de código, muito mais complexas, que podem realizar funções e por causa disso posso alterar a forma como os sistemas funcionam num contexto em que existam várias entidades em colaboração. De 2014 para cá os exemplos têm vindo a multiplicar-se e teremos de posicionarmos para aproveitar as oportunidades dessa junção. Há que reparar que as repercussões que estão a acontecer agora são baseadas em tecnologia que foi inventada há 10 anos.

Existe a intenção de haver uma ‘aliança’ entre empresas portuguesas para alargar o conhecimento sobre a criptomoeda? Há várias coisas que estão a acontecer e que são interessantes. Há uma associação de bitcoins que se formou há uns meses, que dá conselhos às pessoas para que percebam o que significa. Formou-se também há duas semanas uma aliança blockchain da qual fazem parte diversas entidades, e a Católica é uma das fundadoras, no fundo, para ajudar a perceber o conceito. As nossas universidades estão neste momento a criar uma oferta para explicar estas coisas. As pessoas não sabem, mas há dois anos que o blockchain tem vindo a ser trabalhado nos cursos mais avançados que ligam a tecnologia ao mercado. Esta é uma das formas de fazer entender às pessoas o que é esta tecnologia e como é que funcionam com ela. Se não fizermos nada corremos o risco de esta tecnologia voltar-se contra nós e fazendo de nós incapazes de competir num mundo com modelos diferentes. Estão a crescer um monte de sectores em torno do blockchain.

Que aspectos positivos ou negativos retiramos desta evolução? Como tudo na vida, quando há reconversão existem coisas positivas e negativas. Há sempre duas faces da moeda. Se há alguma coisa garantida é a mudança da faixa de rodagem. Nada nos diz que para onde vamos as coisas vão andar mais devagar, antes pelo contrário, a velocidade será maior. Se pensávamos que já estávamos descansados em relação à mobilidade ou redes sociais e que as coisas não iam mudar, esqueçam. A questão aqui é como é que as pessoas se vão adaptar. Temos várias oportunidades! As vantagens passam por aproveitar a mudança, senão corremos o risco de viver completamente desactualizados. Isto não é bom, nem é mau, mas convém aproveitar. No mundo empresarial isto vem mudar o paradigma, pois no caso europeu podem passar a existir empresas capazes de competir umas com as outras. Estou a acreditar que a solução passa por aí.