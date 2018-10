Como seria de esperar com uma proposta de Orçamento que antecede eleições legislativas, regionais e europeias, foram várias as reacções, ao longo do dia de ontem, às medidas lançadas para 2019 pelo actual executivo. O Presidente da República admitiu mesmo que a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) esteja contaminada pelo “clima eleitoral”, ainda que as medidas não...