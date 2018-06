É importante ir à missa e ajudar os que sofrem

As escadas da Catedral do Funchal serviram de banco para tanta gente que, ontem, quis assistir à celebração da Solenidade do Corpo de Deus e não encontrou lugar na igreja, repleta de fiéis. Mas muito antes das 18 horas, as principais artérias da cidade já contavam com centenas de madeirenses e turistas a contemplar o enorme tapete de flores onde, após a missa, passou a procissão.

D. António Carrilho, Bispo do Funchal, aproveitou a celebração para relembrar que “o culto eucarístico não se confina apenas à participação na Eucaristia”.

Perante milhares de pessoas que assistiram à missa, o Bispo destacou a importância de “acolher, comungar, celebrar e adorar”, mas pediu aos fiéis para não esquecerem os doentes, os pobres, que precisam de uma presença amiga ou de uma palavra de conforto, os presos, os idosos, as famílias com maiores problemas, os jovens e as crianças.

Lembrou ainda a importância da participação na Eucaristia dominical, citando o Papa Francisco: “Participar na missa, em particular aos domingos, significa entrarmos na vitória do Ressuscitado, sermos iluminados pela sua luz, abraçados pelo seu calor. Através da celebração eucarística o Espírito Santo torna-nos participantes da vida divina que é capaz de transfigurar todo o nosso ser mortal”.

Usou também palavras do Papa Bento XVI, dizendo que “cada celebração eucarística actualiza sacramentalmente a doação que Jesus fez da sua própria vida na cruz por nós e pelo mundo inteiro”.

D. António Carrilho pediu aos fiéis para acompanharem o Senhor com “amor e gratidão” e recuou na História para dizer que, quando os navegadores portugueses aportaram pela primeira vez na baía de Machico, dois sacerdotes franciscanos celebraram esse feliz acontecimento com a celebração de uma missa, a primeira homenagem prestada ao Santíssimo Sacramento em solo madeirense.