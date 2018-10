“É fundamental marcar primeiro”

O seleccionador português de futebol de sub-21 sublinhou ontem que o espírito da equipa está “normal”, mesmo sabendo da partida “decisiva” com a Bósnia-Herzegovina, esta noite, jogo do grupo 8 de apuramento para o Europeu de 2019.

Com o primeiro lugar como mera miragem - a selecção da Roménia deve assegurar a vitória no grupo -, as intenções lusas passam por conseguir ser uma das...