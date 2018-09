Dynamic Duo no Copacabana para animar o “party people”

Será finalmente no dia 29 de Setembro, próximo sábado, que a discoteca Copacabana do Casino da Madeira vai receber a estreia do projecto Dynamic Duo, composto pelos DJs nacionais Cruzfader e Stikup. Os artistas deveriam ter actuado cá a 11 de Agosto, mas os condicionamentos no Aeroporto da Madeira inviabilizaram a presença dos DJs no Copacabana.

Desta vez, a dupla virá mesmo para...