Dom Duarte, Duque de Bragança, também vem este fim-de-semana à Madeira. O pretendente ao trono de Portugal desloca-se à Região para estar presente na cerimónia de entronização do príncipe Alberto II do Mónaco, a realizar esta sexta-feira à noite pela Confraria do Vinho da Madeira. Dom Duarte vai também aproveitar a estadia no Funchal para presidir, no sábado, à cerimónia de atribuição...