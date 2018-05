Duplo passaporte rumo ao Mundial de Optimist

Os irmãos gémeos Vasco e Mário Soares conseguiram, na passada segunda-feira um feito inédito para a Madeira para o desporto madeirense e para a vela regional.

Pela primeira vez a Região irá contar com dois jovens velejadores no Campeonato do Mundo de Vela na classe Optimist, que está marcado entre 27 de Agosto e 6 de Setembro em Chipre.

Depois de no início de Abril os atletas da Associação Náutica da Madeira terem garantido o título de campeão (Mário) e vice-campeão (Vasco) de Portugal de vela da classe Optimist, os jovens gémeos voltaram a estar em evidência prova de apuramento Nacional da classe, que teve lugar entre o passado sábado e segunda-feira, em Matosinhos, e onde se faziam contas para o ranking final nacional.

Com a realização de quatro regatas as estrelas madeirenses voltaram a andar na frente da frota, que contou com 94 participantes, tendo os velejadores terminado no quarto e quinto lugares respectivamente, ambos com 12 pontos. Já nas contas finais do ranking que iria definir as selecções portuguesas que irão marcar presença no campeonato do Mundo e da Europa deste ano, a ‘dupla maravilha’ veio a conquistar o pódio. Mário Soares terminou no topo da classificação dom 34 pontos, enquanto Vasco veio a ser terceiro com 41 pontos, os mesmos que o segundo classificado, que foi ocupado por Beatriz Cintra.

Assim, Portugal estará representado no Campeonato do Mundo, no Chipre, com cinco velejadores, sendo dois da Madeira: Mário Soares (ANM), Beatriz Cintra (CNP), Vasco Soares (ANM), Guilherme Cavaco (GCNF) e Vladislav Bedlinskyy (ANG).

De referir que em 2017 Vasco Soares fez a sua estreia no Campeonato do Mundo, sendo assim repetente em 2018, enquanto o seu irmão entra na elite mundial pela primeira vez, depois de em 2017 ter participado no Campeonato da Europa.

Um feito inédito

Ricardo Câmara, presidente da ANM fez questão de elogiar mais um feito alcançado por estes dois velejadores, realçando um feito que é inédito. “Estamos todos de parabéns, todos os que apoiam esta modalidade e que a divulgam, mas acima de tudo, os atletas e os pais destes, que acreditaram, e financiaram esta actividade, que para fazerem o que fazem tem custos avultados, para uma modalidade dita amadora (estágios prévios às provas, clínicas especializadas, idas a provas extras em termos nacionais e internacionais, custo em material, viagens, estadias, etc.). Enfim, valeu todo o esforço, num caso que é considerado inédito: irmãos, gémeos, ambos no topo, muito bom!”, adiantou o responsável máximo da colectividade.