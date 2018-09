Duplicam atendimentos no Centro de Saúde do P. Santo

A procura do Centro de Saúde do Porto Santo - Dr. Francisco Rodrigues Jardim aumenta exponencialmente nos meses de Verão, a par e passo com o aumento da chamada ‘população flutuante’. Este ano, de acordo com os dados fornecidos ao DIÁRIO pelo Serviço de Saúde da Região (SESARAM) não foi diferente dos anteriores. Se em todo o primeiro semestre de 2018, registaram-se 5.585 atendimentos...