Duplicação de serviços não faz sentido nenhum

Que balanço faz da implementação deste novo programa Simplex? Há um balanço positivo num conjunto de problemas que foram identificados e para os quais foram trabalhadas medidas para dar resposta. Há naturalmente ainda muito por fazer. Quando fizemos este Simplex, em 2016, identificámos três ou quatro questões muito importantes para as pessoas. Uma era a questão de muito frequentemente o Estado pedir os mesmos papéis. Ao longo destes anos há várias medidas do Simplex que utilizam como princípio a reutilização da informação. Aquilo que talvez as pessoas mais conheçam é o IRS automático, que utiliza as informações que a Autoridade Tributária tem e apresenta-nos uma declaração já pré-preenchida. Falta fazer muitas coisas neste princípio ‘só uma vez’ (‘only once’) que os estados europeus têm que implementar, o que implica alterações (investimento tecnológico, etc.) mas que tem sido utilizado em várias medidas.

As empresas também apresentaram preocupações? Uma questão que várias empresas nos colocaram desde 2016 era a existência de muitos portais [da administração pública] e a necessidade de andarem a navegar de um lado para o outro sem se aproveitar nada do anterior portal. Os empresários diziam, com alguma graça, que há 15 anos se queixavam que havia muitos serviços físicos – entretanto o conceito de lojas do cidadão e dos serviços únicos foi avançando – mas por outro lado se diversificaram os serviços online e foram surgindo portais...

O labirinto físico foi substituído por um labirinto digital? Isso. Aqui temos trabalhado em várias frentes. Uma é o desenvolvimento de mecanismos de autenticação e de assinatura digital, que permitam que a prática de serviços online possa progredir com mais sofisticação e segurança. Aqui a Chave Móvel Digital é uma medida estrutural. Na verdade é um cartão do cidadão versão 4.0 que permite ter no telemóvel ou tablet o cartão em formato de aplicação que gera automaticamente códigos de segurança. Isto permite dispensar o próprio cartão, autenticar nos portais públicos e vamos avançar com parcerias para portais privados. Desde 2 de Abril permite assinar digitalmente. Hoje é possível um sócio-gerente de uma empresa assinar digitalmente na sua qualidade e com poderes de representação daquela empresa.

Quais são os passos seguintes em termos de Simplex? Estamos a preparar agora o Simplex 2018/2019. Temos que o apresentar no início de Junho. Estamos sempre a desafiar as pessoas para deixarem sugestões, a partir da identificação de problemas. Para este Simplex 2018/2019 estamos neste momento a analisar cerca de 500 participações das pessoas deixadas online nos últimos três/quatro meses. Vamos ver o que é viável. Acontece frequentemente as pessoas proporem coisas que já estão feitas.

Ou as pessoas não conhecem as medidas ou estas funcionam mal... Não. É um problema de comunicação e sobre a forma como chegamos às pessoas. Além dos cidadãos, procuramos chegar aos empresários para fazer a avaliação das medidas. Fazemos um exercício de monitorização, com pequenos questionários, a perguntar se conhecem os serviços, se os utilizam e qual o resultado. Os primeiros exercícios que fizemos, no ano passado, foram relativamente positivos, porque cerca de 62% das pessoas conheciam as medidas e a avaliação positiva que faziam andava à volta de 66/67%. Uma outra dimensão muito importante é o envolvimento dos trabalhadores do sector público, que são as pessoas que vão aplicar as medidas na frente de atendimento.

Os funcionários públicos participaram? Sim. Montámos uma iniciativa chamada Simplex Jam em que funcionários de diversas áreas (saúde, educação, impostos e outras) participaram em cinco reuniões nas cinco regiões que serviram para identificar problemas. No fundo pô-los a falar uns com os outros para perceberem que há problemas que são de todos. É importante esta noção de partilha e de que não funcionam em ‘ilhas’ isoladas.

Não há muito essa cultura de participação dos funcionários no sector público? Não há, não há. Mas olhe que foram experiências que correram muito bem. Isto faz parte da mudança desta cultura organizacional estanque, muito por áreas, muito sem falar uns com os outros. A adesão dos funcionários foi extraordinária. Dali resultou a identificação de medidas e que aparecem já no Simplex deste ano.

Havia uma medida específica no Simplex para a Madeira que era o Registo Individual do Condutor Actualizado. Como é que está a implementação? Está a ser ultimado. Essa medida foi identificada na primeira vez que viemos cá em conversa com o Governo Regional. Existem dois registos individuais do condutor – um no continente e outro na Região Autónoma. Quando foi instituído o sistema de carta por pontos foi colocada a questão pelo Governo Regional da necessidade de sincronizar os dois registos de condutor.

Faz sentido haver dois sistemas? Não faz sentido nenhum haver dois sistemas paralelos, de Portugal continental e regiões autónomas.

Esta medida está atrasada, porque a implementação estava programada para o segundo trimestre de 2017. Certo. O trabalho de ambos os lados [Governo da República e Governo Regional] está feito e a questão que se coloca apenas é de ligação.

Está para breve? Está. É uma situação que se arrastou durante anos e anos mas agora vai ser resolvida. O importante princípio da autonomia regional faz com que evidentemente as políticas de modernização também estão regionalizadas. Há áreas em que nós identificámos medidas em que a cooperação entre os dois governos é absolutamente necessária para que exista interconexão e para que se acabem com estas duplicações que não fazem nenhum sentido.

Nos contactos que manteve nos últimos dois dias com cidadãos e empresários madeirenses falaram-lhe de situações que podiam estar melhor integradas? Falaram-me acima de tudo de coisas que gostariam que ao nível das políticas regionais não existissem e que não existem. Por exemplo, quando desenvolvemos a Chave Móvel Digital é uma medida para todo o país e até desafiei a sua utilização como mecanismo de autenticação de vários serviços regionais e locais. Tem é que haver este esforço mútuo de haver vontade que assim seja.

Nota pouca vontade da parte do Governo Regional? Falei mais com o presidente da Câmara [do Funchal] porque estive mais com ele do que com o Governo Regional. Mas, sim, iremos abordar o Governo Regional sobre isto. Imagine que na Região Autónoma existe uma camada de autenticação que já funciona. Se já existe, está a funcionar, presta um bom serviço público e é eficaz... Há áreas em que a cooperação é muito importante e as bases de dados devem ter maior interoperabilidade. Depois, há outras medidas de simplificação que são desenvolvidas para o país mas que é necessário que haja do lado do Governo Regional essa vontade de adoptar determinadas medidas. Na reunião com a ACIF essas questões foram bastante faladas, até porque estavam lá representantes de direcções regionais. O que nós dissemos é que temos total abertura para poder utilizar determinadas plataformas que hoje em dia não são utilizadas aqui (por exemplo no licenciamento) mas que podem perfeitamente ser utilizadas. Houve um empresário que deu o exemplo de ter conseguido, em articulação com uma entidade na área da saúde, com que uma plataforma passasse a ser utilizada também aqui. Neste caso era uma plataforma com informações, serviços e colocação de produtos online.

As medidas de simplificação administrativa implicam redução no número de funcionários públicos? Não. Por um lado, porque existem regras na administração do Estado para a redução dos efectivos e o objectivo do Governo não é a redução de efectivos em consequência de medidas de racionalização. O que isto permite é aproveitar melhor e reorganizar os recursos, colocar as pessoas a fazer tarefas muito mais interessantes do ponto de vista do trabalho do sector público. Quando estamos a eliminar redundâncias e a retirar a necessidade de as pessoas irem a um balcão pagar impostos, porque podem pagar através de referência multibanco, isso significa que os trabalhadores do Estado podem ser reorientados para outras tarefas, se calhar mais interessantes do que estar a carimbar documentos. O objectivo não é reduzir os efectivos, o objectivo é ter os efectivos mais motivados e a fazer tarefas mais interessantes.

Há uma reafectação dos recursos humanos? Claro que há. A Autoridade Tributária talvez seja o melhor exemplo. À medida que a Autoridade Tributária tem cada vez mais prestação de serviços à distância (pagamentos, preenchimentos, etc.) claro que consegue reafectar os seus efectivos para tarefas como dar uma resposta mais qualificada às pessoas.

Este programa de modernização administrativa envolve sobretudo um recurso às tecnologias digitais. Há o risco de tornar os serviços públicos menos acessíveis a uma população de um Portugal não tecnológico? Há dois trabalhos a fazer. Por um lado, o trabalho de alargamento da rede física de serviços que disponibilizamos às pessoas. Desde o início deste Governo nós abrimos várias novas ‘lojas do cidadão’ - mais do que duplicámos a rede - e muitos ‘espaços do cidadão’, que hoje são cerca de 600. Ou seja, há uma lógica de qualificação do serviço físico (juntando serviços num único espaço, com melhores condições de atendimento e de trabalho) e alargamento da rede para que ninguém fique de fora. No ‘espaço do cidadão’ a lógica é do atendimento digital mediado, onde há uma pessoa que nos ajuda a resolver os assuntos online. Também há muitas pessoas, independentemente da idade, que preferem o atendimento físico e estar cara a cara com o funcionário e tratar do seu assunto. O Estado deve garantir este tipo de serviço público e devem-no ter e de qualidade. Por outro lado há caminhos importantes a trilhar no aproveitar daquilo que a tecnologia nos permite e para preparar os serviços públicos para uma nova geração de cidadãos e de utentes.

Apesar das novas ferramentas, a resposta dos serviços públicos a solicitações dos cidadãos em muitos casos é nula ou ineficaz. Ainda esta semana um cidadão lamentava-se na TV que tem um crédito a receber da Segurança Social há 7 anos e que não consegue obter uma resposta. O que se pode fazer para que a resposta seja mais efectiva? Haverá sempre cidadãos com razões de queixa dos serviços públicos, como também das empresas, do banco, da seguradora, do hotel. Haverá sempre pessoas com razões objectivas mas isso não quer dizer que não houve um caminho para baixar muito o número de cidadãos com queixas. É preciso ver de onde partimos e onde chegámos. Hoje a forma como nos relacionamos com o Estado não tem nenhuma comparação com aquilo que era há uns anos. As pessoas já não se lembram porque isto é tudo muito rápido e a memória colectiva é fraca. Na verdade há não muitos anos passávamos horas infindáveis numa repartição de finanças para entregar uma declaração de IRS em papel. Há, de facto, canais online para onde as pessoas enviam as suas queixas e depois muito frequentemente nada acontece, não resposta. Umas das medidas que estão em curso é passarmos a ter uma morada única digital e aí passamos a ter uma forma de nos relacionarmos com os serviços públicos bidireccionalmente, em que mando e recebo resposta.

A Madeira devia seguir o exemplo de Portugal continental, que tem o seu orçamento participativo? (risos) Hoje [terça-feira] o presidente da Câmara do Funchal fez um desafio ao Governo Regional. Eu não me pronuncio sobre o que o Governo Regional deve ou não fazer. O que posso dizer é o seguinte: do ponto de vista de experiência e exercício de democracia, seja local, regional ou nacional, os orçamentos participativos são um bom instrumento de chegar às pessoas e de as fazer voltar a acreditar na democracia. É verdade que os orçamentos participativos são classicamente um instrumento de âmbito local e regional. De países não existe mais nenhum além do de Portugal. O balanço que o Governo português fez foi positivo, porque as pessoas envolveram-se, saíram de casa, apresentaram propostas e votaram. Houve 80 mil votos em projectos. A nossa avaliação é positiva. Agora, cada nível de governo sabe de si. Eu não dou lições. Acho que cada um avalia quais as condições que tem para isso.