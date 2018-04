Dupla mundial Bassjackers vem ao ‘São João’ da Calheta

É a primeira grande confirmação no cartaz das Festas de São João da Calheta e logo um nome que é sinónimo de presenças em icónicos festivais de música electrónica e de lideranças em tops musicais não só nas rádios, mas também em serviços de ‘streaming’. Trata-se da dupla holandesa Bassjackers, formada por Marlon Flohr e Ralph van Hilst, que em 2017 alcançaram a posição número 34 da tabela dos melhores DJs do Mundo segundo a ‘DJ Mag’, a ‘bíblia’ da música de dança.

Os Bassjackers têm actuação marcada para a noite de 22 de Junho e integram o cartaz das Festas de São João na Calheta, um evento organizado pela Câmara Municipal da Calheta, cuja vertente de diversão nocturna conta, à semelhança dos anos anteriores, com o selo do Grupo do Café do Teatro.

A dupla internacional alcançou novos patamares nas suas carreiras com inúmeros sucessos e têm tido colaborações com Martin Garrix, Afrojack, KSHMR, Dimitri Vegas e Like Mike, R3hab e Showtek, entre outros DJs, sendo também autores de remisturas de músicas para artistas de primeira linha como Rihanna, Enrique Iglésias, Moby e Ne-Yo.

Marlon Flohr é mais DJ enquanto Ralph van Hilst é o produtor, algo que funcionou na perfeição para criar os Bassjackers. Esta sincronia através das suas personalidades opostas - Marlon sendo o ‘selvagem’ que empolga as actuações e Ralph o mais recatado que prefere brilhar por detrás do papel de produtor - são uma combinação perfeita para esta colaboração única de um produtor-e-DJ-num-só-projecto.

Electro, electro house, hard house, progressive house e tech house são os estilos que podemos encontrar nas faixas e actuações dos Bassjackers, eles que começaram nestas lides em 2008, tendo saltado para o estrelato em 2011, ano em que lançaram ‘Mush Mush’, uma canção que foi escolhida por Tiësto e lançada pela sua editora Musical Freedom, tornando-se num dos temas do ano.

Hoje continuam a lançar êxitos atrás de êxitos, razão pela qual atingiram, como referido, a posição número 34 de entre o leque dos melhores DJs do Mundo, atraindo multidões por onde passam.

“É quase impossível para este tipo de artistas vir a uma festa de acesso livre, mas eles mostraram interesse em vir à Madeira e até ‘facilitaram’ ao nível do ‘cachet’”, diz Dário Silva, do Grupo do Café do Teatro. “É um caso mesmo raro e por isso estamos muito contentes por poder ajudar a dar esta prenda aos madeirenses”, adiantou.

“Costumamos planear com muita antecedência e como os Bassjackers tinham esta data livre decidimos avançar”, acrescentou.

“Queremos aproveitar para agradecer uma vez mais a confiança no Grupo do Café do Teatro por parte do presidente da autarquia da Calheta, Carlos Teles, com a certeza que tudo iremos fazer para tornar ainda melhores as grandes Festas de São João na Calheta, que costuma levar milhares de pessoas todos os anos. E se em 2017 foi um dia de festas, este ano o cartaz do São João volta a ser dois dias, o que é excelente para todos”, concluiu.

Resta acrescentar que as tradicionais marchas de São João realizam-se no sábado, dia 23, havendo muito mais para descobrir em breve.